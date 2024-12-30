ÖTV'siz Araç Alışında Limit Tekrardan Arttı!

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan yeni engelli bireylere yönelik ÖTV'siz araç muafiyeti düzenlemesi gündemde kalmaya devam ediyor. Düzenleme kapsamında duyurulan değişiklikler hala pek çok kişi tarafından tartışılırken, kısa bir süre önce açıklanan üst limit tekrardan değiştirildi.

Resmî Gazete’de yayınlanan bir kararla ÖTV muafiyeti ile satın alınabilecek araçların üst sınırı tekrardan artırıldı. Bununla beraber üst limit kararında Cumhurbaşkanının yetkisini kullanılmadığı ve limitin yeniden değerleme oranında arttığı bildiriliyor.

ÖTV'siz

Araçlar İçin Üst Limit 2 Milyon 290 bin TL Oldu

Yapılan resmi açıklamaya göre, daha öncesinde 1.591.200 TL olarak açıklanan ÖTV muafiyeti üst sınırı, yapılan yeni güncelleme ile birlikte yüzde 43,93 oranında artarak 2.290.200 TL'ye yükseldi.

Öte yandan yeni düzenlemede başka herhangi bir değişiklik olmadı. Buna göre engelli vatandaşlar, fiyatı 2 milyon 290 bin 200 TL'yi geçmeyen, yerlilik oranı en az yüzde 40 olan otomobilleri ÖTV'siz şekilde satın alabilecek. Bireylerin bu otomobilleri 10 yıl boyunca kullanması ve satmaması gerekecek.

Yeni değişiklikler ile birlikte ÖTV muafiyetine giren araçlar ise şu şekilde:

Togg T10X

Hyunda i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross-Cross Wagon

Renault Megane

Renault Clio

Toyota Corolla

Toyota C-HR

Yerliye yaradı‼️



ÖTV muafiyetli araçlarda üst limit 1.591.200 TL'den 2.290.200 TL'ye yükseldi.



Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmadı limti yeniden değerleme oranında arttı.



Yeni düzenlemeyle ÖTV muafiyetiyle sadece Türkiye'de üreilen yerli araçlar alınabilecek ve 10 yıl… https://t.co/q3xMXi1yTE pic.twitter.com/jkDOday24k — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) December 30, 2024

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