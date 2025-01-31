Altın Kaplamalı iPhone 16 Pro Satışa Çıktı! Bu Fiyata Araba Alınıyor

Rusya merkezli lüks ürünler üreticisi Caviar, altın kaplamalı iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max tasarladı. Şirket tarafından satışa sunulan özel tasarımların fiyatı dudak uçuklattı. Öyle ki bu ücrete araba alınabiliyor.

Altın Kaplamalı iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max Fiyatı

Bitcoin temasıyla dikkat çeken altın kaplamalı iPhone 16 Pro modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 130 dolar (399 bin TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 11 bin 410 dolar (409 bin TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

Telefonun 512 GB ve 1 TB'lık sürümleri de mevcut. 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 11 bin 770 dolar (422 bin TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü için ise 12 bin 130 dolar (435 bin TL) fiyat belirlendi.

Bitcoin temalı altın kaplamalı iPhone 16 Pro Max modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 910 dolar (427 bin TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 270 dolar (440 bin TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 12 bin 630 dolar (452 bin TL) fiyata satılıyor.

Apple'ın çevrim içi mağazasında standart iPhone 16 Pro modelinin 82 bin 999 TL, iPhone 16 Pro Maxx modelinin ise 99 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim.

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