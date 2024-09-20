Amazon'un AI Video Oluşturucusu Yayında: Sadece Bir Amaçla Kullanılabiliyor

Amazon, yapay zeka destekli video oluşturucusunu piyasaya sürdü. Şirket, diğer çoğu rakibinden farklı olarak önceliği farklı bir gruba verdi. AI video oluşturucusu şu anda sadece belirli bir amaç doğrultusunda kullanılabiliyor.

Amazon'un AI Video Oluşturucusunu Kimler Kullanabiliyor?

Amazon, yeni yapay zeka destekli video oluşturma aracını sadece reklamverenlerle sınırlı tuttu. Aracın yapabilecekleri de rakiplerinin aksine biraz sınırlı sayılır.

Şirket Accelerate konferansında belirli bir işlemin ardından tek bir ürün görüntüsünü o ürünün tanıtımının yapıldığı videolara dönüştürdüğü yapay zeka destekli aracını tanıttı. Amazon'un yayınladığı blog yazısına göre araç şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı satıcıların kullanımına açılmış durumda.

Amazon'un video oluşturucusu sayesinde satıcılar artık alışveriş yapanlara daha ilgi çekici tanıtım videoları sunabilecek gibi görünüyor. Yine de video oluşturucusu hakkında şu anlık bilinenlerin oldukça sınırlı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Amazon, yeni video oluşturucusu hakkında çok az ayrıntı verdi. Videoların ne kadar uzun olacağı ya da hangi çözünürlükte olacağı gibi soruların cevabı şimdilik bilinmiyor.

Amazon artık müşterilere "bunun gibi daha fazla ürün" sunmak yerine onun tercihlerine dayalı olarak daha spesifik öneriler sunmaya başlıyor. Bunun özellikle telefondan alışveriş yapanlar için faydalı olacağını öne sürüyor.

Yapay zeka alanında son birkaç yılda inanılmaz bir gelişme yaşandı. Bazı kişiler yapay zekanın hayatı kolaylaştırması nedeniyle çok değerli bulurken bazıları da sık sık eleştiriyor. Eleştirilerin önemli bir nedeni ise telif hakkı ile korunan eserlerin izinsiz bir şekilde kullandığına yönelik iddialar oldu.

Şu anda bazı yapay zeka girişimlerine telif hakkını ihlal ettiği iddiası yöneltilmiş durumda. Birkaç şirkete dava açıldı. Yapay zeka alanında faaliyet yürütmeye başlayan büyük şirketler, modellerini telif hakkına tabi eserlerle eğitmemeye dikkat etse de küçük girişimlerden bazıları için aynısını söylemek mümkün olmayabilir.