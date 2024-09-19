İçerik Üreticilerine Yapay Zeka Desteği: Google'ın Video Üretebilen Yapay Zeka Aracı YouTube Shorts'a Geliyor!

ABD merkezli teknoloji devi Google, bünyesinde bulundurduğu platformları yapay zeka teknolojisi ile yenilemeye devam ediyor. Ünlü şirket, son olarak Google Veo isimli metinden video üretebilen yapay zek aracını YouTube'un Short bölümüne entegre etmek için çalışmalara başladı.

İçerik Üreticileri Google Veo ile YouTube Shorts için Metinden Video Üretebilecek

yapay zeka teknolojilerine dayalı yeni özelliklerini birer birer kullanıcılara sunan Google, yakında YouTube'daki içerik üreticileri için oldukça önemli bir özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Aktarılanlara göre şirketin metin tabanlı video oluşturma aracı Google Veo, yakın zamanda YouTube Shorts bölümünde kullanılmaya başlanacak.

İçerik üreticileri, yeni entegrasyon sayesinde ilk etapta kısa süreli videolarına yapay zeka tarafından oluşturulan arka planlar ekleyebilecek. Yeşil ekran formatında uygulanabilecek yeni özellik, içeriklerin daha yaratıcı ve etkileyici hale gelmesini sağlayacak. İddilara göre yeni özellik, 2025 yılına geldiğimizde tam video klipler oluşturmayı da mümkün kılacak. Böylece 6 saniyeye kadar videolar yapay zeka yardımıyla tamamen oluşturulabilecek.

Google, Mayıs ayında duyurduğu Veo aracını bu yıl içerisinde YouTube Shorts'a ekleyerek ilk kez geniş kitlelerin kullanımına sunacak. Şirketin bu hamlesinin, içerik üretiminde yeni bir çağı başlatabiliceği söyleniyor.

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