Amazon'dan Temu'ya Rakip! Ucuz Ürünleri Haul'dan Alacaksınız

Dünyanın en büyük dijital alışveriş platformu Amazon, uygun fiyatlı ürün isteyen "Temu" tutkunları için kolları sıvadı. Bu doğrultuda şirket, yeni alışveriş deneyimi Amazon Haul’u tanıttı ve ABD'de test etmeye başladı. Moda, ev eşyaları, yaşam, elektronik ve daha pek çok kategorideki ürünler Amazon Haul'da uygun fiyata satışa çıktı. İşte detaylar!

Amazon, Amazon Haul ile Temu'ya Rakip Oluyor

Ekonomi kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en büyük sorunu. Kur, enflasyon ve faiz gibi nedenlerden dolayı günümüzde insanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanırken, bir de fırsatçılar işin içine girince durum içinden çıkılması imkansız bir hal aldı. Ancak hiç beklenmedik bir anda tüm dünyada Temu fırtınası esmeye başladı.

Çinli bir e-ticaret platformu olan Temu, yüzlerce farklı kategoride binlerce ürünü oldukça uygun fiyata sattığı için ülkemiz dahil pek çok yerde yoğun ilgi gördü. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti ek vergiler ile Temu alışverişlerine bir darbe vursa da Amazon buradaki potansiyeli görerek Amazon Haul ile yardıma koştu.

Amazon uygulamasına entegre olarak kullanıma sunulacak olan Amazon Haul, düşük fiyatlı ve kaliteli ürün arayan kullanıcılar için tasarlanmış bir alışveriş deneyimi sunuyor. Uygulama, 20 dolar ve altındaki fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sağlarken, bazı ürünler sadece 1.99 dolardan başlıyor. 50 dolar ve üzeri siparişlerde ek indirimler ve 25 dolar üzeri siparişlerde ücretsiz teslimat imkanı da mevcut.

Ayrıca ek indirim kampanyaları ve çok daha fazlası Amazon Haul kullanıcılarını bekliyor. Belirtmekte yarar var ki bu 1000 dolar değerindeki bir telefonu 20 dolara alacağınız anlmaına gelmiyor. Ancak tıpkı Temu'da olduğu gibi ihtiyacınız olan pek çok ürünü ucuza bulmak mümkün.

Örneğin Türkiye'de herhangi bir e-ticaret sitesinde 1000 TL olan kablo Amazon Haul'da bunun 1/3 fiyatına belki de daha ucuzuna alınabilecek. Hatta kıyafet de öne çıkan kategorilerden biri olacak. Ne yazık ki tüm bu fırsatlara rağmen Amazon Haul'un Türkiye'de ne zaman açılacağı şimdilik belirsiz.