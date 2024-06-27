Temu'dan Nasıl Alışveriş Yapılır? Türkiye'den Alışveriş Yapılıyor mu?

Çevrim içi alışveriş her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Günümüzde pek çoğumuz, mağaza-mağaza gezmek yerine Hepsiburada ve Trendyol gibi platformları kullanarak ihtiyaçlarımızı internetten almayı tercih ediyoruz. Şimdi ise nispeten genç bir alışveriş platformu olan Temu adını sık sık duyar olduk.

Bilmeyenler için Temu, 2022'de kurulan ve son zamanlarda popülaritesi artan bir dijital pazar yeri. Popülaritesindeki artışın nedeni ise ülkemizdeki platformlara kıyasla daha geniş olan ürün yelpazesini çok daha ucuza sunması. Hatta platform bu özelliği nedeniyle bazı insanlara "Temu neden bu kadar ucuz?" sorusunu bile sordurdu.

Peki madem bu kadar ucuz "Biz bu Temu'dan nasıl alışveriş yapacağız?" diye soruyorsanız, doğru yerdesiniz. Peki, Temu’da nasıl alışveriş yapılır? Türkiye’deki tüketiciler Temu’dan sipariş verebilir mi? Bu yazımızda Temu’dan alışveriş yapma konusunda merak edilenleri yanıtlıyoruz. İşte, detaylar!

Temu’dan Alışveriş Nasıl Yapılır?

Arayüzü oldukça kolay ve kullanışlı bir uygulama olan Temu’dan alışveriş yapabilmek için öncelikle kayıt olmanız gerekiyor. Bunun için Apple, Twitter, Google veya Facebook kimliğinizi kullanabilirsiniz.

Kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra oturum açıp Temu’da listelenen ürünleri gezerek sepetinizi oluşturmanız mümkün. Mobil uygulama yerine dilerseniz tarayıcı üzerinden websitesine giriş yapıp buradan da alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kategoriler kısmından ilginizi çeken herhangi bir seçeneğe tıklayın. Ayakkabı, dekorasyon, aksesuar gibi farklı kategorilerden dilediğinizi seçebilirsiniz. Beğendiğiniz bir ürüne tıkladığınızda açılacak olan sayfanın sağ kısmında ürünle ilgili opisyonlar sıralanacak.

Buradan beden, renk ve adet seçimlerini gerçekleştirebilirsiniz. ‘Add to cart’ butonuna tıkladığınızda yaptığınız seçimlere uygun olarak ilgili ürün sepetinize eklenecektir. Diğer alışveriş platformlarında olduğu gibi Temu’da da ödeme aşamasına geçmek için ‘sepete git’ butonuna tıklamanız gerekiyor.

Burada sepete eklediğiniz ürünlere ilişkin bir özet görüntüleyeceksiniz. Dilerseniz bu kısımdan sepetinizdeki ürünlerle ilgili ayarlamaları yapabilirsiniz. Ödeme butonuna bastığınızda sizden gerekli bilgiler istenir. Burada hem kargo hem de ödemeye ilişkin kısımları doğru bir şekilde doldurup ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Geçmiş siparişlerinizi kullanıcı panelinde bulunan ‘siparişleriniz’ bölümünde bulabilirsiniz. Temu’dan alışveriş yaparken güvenlik açısından tabi ki tedbirli olmak gerekiyor. Çift faktörlü güvenlik korumasını açıp, hesap bilgilerinizi güvence altına alarak güvenilir satıcılardan alışveriş yapmaya özen göstermeniz öneriliyor.

Adım 1: Temu uygulamasına kayıt olun. (Apple, Twitter, Google veya Facebook kimliği ile)

Temu uygulamasına kayıt olun. (Apple, Twitter, Google veya Facebook kimliği ile) Adım 2: Oturum açın.

Oturum açın. Adım 3: Ürünleri gezerek sepetinizi oluşturun.

Ürünleri gezerek sepetinizi oluşturun. Adım 4: İsterseniz tarayıcıdan da alışveriş yapabilirsiniz.

İsterseniz tarayıcıdan da alışveriş yapabilirsiniz. Adım 5: Kategoriler kısmından ilginizi çeken seçeneğe tıklayın (örneğin, ayakkabı, dekorasyon, aksesuar).

Kategoriler kısmından ilginizi çeken seçeneğe tıklayın (örneğin, ayakkabı, dekorasyon, aksesuar). Adım 6: Ürüne tıklayın ve beden, renk, adet seçimlerini yapın.

Ürüne tıklayın ve beden, renk, adet seçimlerini yapın. Adım 7: ‘Add to cart’ butonuna tıklayarak ürünü sepetinize ekleyin.

‘Add to cart’ butonuna tıklayarak ürünü sepetinize ekleyin. Adım 8: ‘Sepete git’ butonuna tıklayarak ödeme aşamasına geçin.

‘Sepete git’ butonuna tıklayarak ödeme aşamasına geçin. Adım 9: Sepet özetini görüntüleyin ve ayarlamalar yapın.

Sepet özetini görüntüleyin ve ayarlamalar yapın. Adım 10: Ödeme butonuna basarak gerekli bilgileri doldurun ve işlemi tamamlayın.

Ödeme butonuna basarak gerekli bilgileri doldurun ve işlemi tamamlayın. Adım 11: Geçmiş siparişlerinizi ‘siparişleriniz’ bölümünde bulun.

Geçmiş siparişlerinizi ‘siparişleriniz’ bölümünde bulun. Adım 12: Çift faktörlü güvenlik korumasını açarak güvenilir satıcılardan alışveriş yapın.

Türkiye’de Temu’dan Alışveriş Yapılıyor mu?

Temu’nun websitesine giriş yaptığınızda lokasyon otomatik bir şekilde Türkiye olarak seçili hale geliyor. Bu şekilde alışveriş yapmanıza bir engel gözükmüyor. Bazı kaynaklarda bu platformdan gönderim yapılan ülkeler arasında Türkiye gözükmese de bu siteden alışveriş yapmış kullanıcıların yorumları da mevcut.

Satın aldığı ürünleri teslim alanlar, kargo bekleyenler, ürünlerinin gümrükten geçmesi için gün sayanlar çeşitli forumlarda deneyimlerini paylaşıyor. Bu siteden alışveriş yaparken uygun fiyat avantajlarından yararlanabileceğiniz bir gerçek.

Ancak kişi başında en fazla beş sipariş ve maksimum 150 dolar limitiniz olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bunun yanında kargo işlemlerinin de yerel bir pazardan yapacağınız alışverişlere kıyasla daha uzun süre gerektirdiğinden söz etmiş olalım.

Siz Temu’dan alışveriş yapmayı hiç denediniz mi? Ürünleriniz elinize ulaştı mı? Memnun kaldınız mı? Tecrübelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.