İndirimi Kaçırmayın: Bu Projeksiyonlar 2 Bin TL'den Başlıyor!

Günümüzde ev sineması deneyimi, gelişen teknolojiyle birlikte her zamankinden daha erişilebilir hale geldi. Büyük ekran keyfini evinize taşımak isteyenler için projeksiyon cihazları, televizyonlara güçlü bir alternatif sunuyor. İster film tutkunu olun, ister oyun sever, doğru projeksiyon cihazı seçimiyle kendinizi bambaşka bir dünyanın içinde bulabilirsiniz. Bu yazımızda Prime Day'de indirime giren uygun fiyatlı projeksiyonları listeledik.

Prime Day'de İndirime Giren Uygun Fiyatlı Projeksiyonlar

Uygun fiyatlı projeksiyonlar listemizde yer alan cihazlar Amazon Prime Day kapsamında indirime girdi ve şu anda normal fiyatıından ortalama yüzde 15 daha ucuza satılıyor. Ancak söz konusu indirim çok yakında bitecek. Bu nedenle 14 Temmuz'dan önce satın almanızda fayda var.

NPO NP315Plus 4K - 1.999 TL

Listenin en uygun fiyatlı 4K projeksiyonu NPO NP315Plus, sadece 1.999 TL'ye satılıyor. Android 11 işletim sistemi, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 desteğiyle modern bir cihaz. Ultra HD 4K çözünürlük desteği sayesinde yüksek netlikte görüntüler sunuyor. YouTube, Netflix ve Google Play gibi uygulamaları doğrudan cihaz üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. 200 ANSI Lümen parlaklığı hem karanlık hem loş ortamlarda net görüntü sağlıyor. iOS ve Android cihazlardan kolayca ekran yansıtma yapılabiliyor.

Mini Projektör - 2.399 TL

Android TV özellikli Mini Projektör, 2.399 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Full HD projeksiyon kalitesi ve 4K HD görüntü desteği sunuyor. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı sayesinde kablosuz kullanım rahatlığı sağlıyor. Otomatik ekran hizalama, otomatik odak ve yerleşik hoparlör gibi kullanışlı özelliklere sahip. Şık ve taşınabilir tasarımıyla her ortamda rahatça kullanılabiliyor. Uzun ömürlü lamba teknolojisi ve düşük gürültü seviyesiyle kesintisiz film keyfi vadediyor.

Wanbo Mini Pro - 3.899 TL

Wanbo Mini Pro, Android işletim sistemli taşınabilir bir projeksiyon çözümü sunuyor. 300 ANSI Lümen parlaklık ve 1280x720 çözünürlükle net görüntüler elde ediliyor. Sessiz çalışma özelliği ve çift dolaşım soğutma sistemi sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konfor sağlıyor. Kablosuz ekran paylaşımı, Bluetooth bağlantısı ve 4D dijital tuş taşı gibi modern özellikler barındırıyor. HDMI bağlantı noktası sayesinde farklı cihazlarla uyumlu çalışıyor.

TopG Vision Ultra70 4K - 3.999 TL

TopG Vision Ultra70 4K, ev sineması deneyimi için tasarlanmış bir model. 4K ve Full HD çözünürlük desteğiyle sinema kalitesinde görüntüler sunuyor. 30 inçten 150 inçe kadar ayarlanabilir ekran boyutu, evinizde gerçek bir sinema atmosferi yaratıyor. Bluetooth üzerinden hem video hem ses aktarımı yapılabiliyor. Otomatik 2D keystone düzeltme özelliği eğik görüntüleri anında hizalıyor. 30 desibel ses seviyesiyle son derece sessiz çalışıyor. 2000:1 kontrast oranı sayesinde derin siyahlar ve canlı renkler elde ediliyor.

Valkyrie 3800 - 5.832 TL

Valkyrie 3800 Lümens HD Kablosuz LCD Projeksiyon, hem ev hem ofis kullanımına uygun bir cihaz. 3800 lümen parlaklığıyla gün ışığında bile net görüntü sağlıyor. Miracast desteği Windows ve Android cihazlarla uyumlu çalışıyor, iOS cihazlar şarj kablosuyla bağlanabiliyor. 1.2 metreden 6 metreye kadar görüntü boyutu ayarlanabiliyor. 30.000 saat lamba ömrü ve 1920x1080p doğal çözünürlük sunuyor. 3D desteği, 2 USB, 2 HDMI, VGA ve SD/TF kart girişleriyle zengin bağlantı seçenekleri mevcut.

Wanbo X2 Max - 6.974 TL

Wanbo X2 Max, Android işletim sistemli akıllı bir projeksiyon cihazı. 450 ANSI Lümen parlaklık ve otomatik odaklama özellikleriyle kullanım kolaylığı sağlıyor. Otomatik köşe düzeltme sayesinde görüntüyü manuel ayarlamaya gerek kalmıyor. Bluetooth hoparlör özelliği sayesinde zengin ses deneyimi sunuyor. Ekran yansıtma özelliğiyle mobil cihazlardan kolayca içerik aktarımı yapılabiliyor. 1920x1080 Full HD çözünürlükle keskin görüntüler elde ediliyor.

Wanbo TT Projeksiyon - 9.999 TL

Wanbo TT, 650 ANSI Lümen parlaklığı ve Full HD 1920x1080 çözünürlüğüyle güçlü bir model. 4K DC desteği ve L1 lisanslı akıllı projeksiyon özelliği sayesinde Netflix gibi platformları sorunsuz çalıştırabiliyor. Otomatik odaklama ve trapez düzeltme özellikleriyle kurulumu son derece kolay. Android işletim sistemi sayesinde uygulama yükleyebiliyorsunuz. Kullanıcı yorumlarına göre fiyat/performans açısından oldukça başarılı. Fan sesi bazı kullanıcılar için biraz yüksek olsa da genel görüntü kalitesiyle göz dolduruyor.

Wanbo DaVinci 1 Pro - 11.567 TL

Wanbo DaVinci 1 Pro, Google TV işletim sistemli premium bir cihaz. 650 ANSI Lümen parlaklığı ve Full HD çözünürlükle net görüntüler sunuyor. 4K DC desteği, otomatik odaklama, otomatik keystone ve perde algılama gibi gelişmiş özellikler barındırıyor. Oyun, ofis, ev sineması ve eğitim gibi çok yönlü kullanım alanlarına sahip. Dahili soğutma sistemi sessiz çalışma sağlıyor. HDMI, USB ve 3.5mm jak bağlantı seçenekleriyle her türlü cihazla uyumlu.

VIEWSONIC LX60HD - 13.173 TL

VIEWSONIC LX60HD, profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış bir model. 1920x1080 çözünürlük ve 630 AL LED parlaklıkla 140 inçe kadar ekran boyutunda keskin görüntüler sunuyor. Kapalı optik motor tasarımı sayesinde toz ve neme karşı üstün koruma sağlıyor. Saniyeler içinde otomatik görüntü odaklama yapabiliyor. 4 köşe ayarıyla otomatik yatay ve dikey keystone düzeltme özelliği mevcut. Otomatik ekran uyumu sayesinde görüntüyü ekrana mükemmel şekilde sığdırıyor. Bluetooth bağlantısı ve yerleşik hoparlörle donatılmış.

Nebula by Anker Capsule Air - 22.999 TL

Nebula Capsule Air, dünyanın en küçük Google TV projeksiyonlarından biri. Sadece 650 gram ağırlığıyla cebinize sığacak kadar küçük. 2 saat pil ömrü, otomatik odaklama ve IEA 4.0 ile anında ekran düzeltme özellikleri sunuyor. Google TV ve resmi lisanslı Netflix desteği sayesinde binlerce içeriğe erişim sağlıyor. Dolby ses teknolojisiyle yüksek kaliteli ses deneyimi sunuyor, taşınabilir hoparlör olarak da kullanılabiliyor. 150 ANSI Lümen parlaklık ve 1280x720 çözünürlükle kompakt boyutuna rağmen etkileyici performans sergiliyor.

EPSON EH-TW6150 4K - 48.575 TL

Listenin en profesyonel modeli EPSON EH-TW6150, gerçek 4K PRO-UHD çözünürlük sunuyor. 2.800 lümen parlaklık ve inanılmaz 35.000:1 kontrast oranıyla sinema salonlarını aratmayan görüntü kalitesi sağlıyor. 3LCD teknolojisi sayesinde renk doğruluğu ve parlaklık konusunda rakipsiz performans gösteriyor. Uzun ömürlü lamba çözümü sayesinde yıllarca sorunsuz kullanım vadediyor. HDMI bağlantısıyla modern cihazlarla uyumlu çalışıyor. Profesyonel ev sineması kurulumları için ideal bir seçim.

Prime Day indirimleri 14 Temmuz'da sona erecek. Ev sineması hayali kuranlar için bu fırsatı değerlendirmenin tam zamanı. Özellikle 2.000 TL civarındaki giriş seviyesi modeller, projeksiyon dünyasına adım atmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat sunuyor.