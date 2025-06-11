Netflix'te En Çok İzlenen Filmler: Zirvede Türk Filmi Var

Netflix tarafından paylaşılan liste ile birlikte Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. 2-8 Haziran 2025 tarihleri arasında zirvede komedi türünde bir film yer aldı. Peki, geçtiğimiz hafta Netflix'te en çok izlenen film hangisi?

Komedi filmleri izlemeyi seven kişilere hitap eden Çakallarla Dans 7 listenin ilk sırasında yer alarak önemli bir başarı elde etti. 2024 yapımı filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Timur Acar ve Didem Balçın dahil pek çok isim bulunuyor.

İkinci sırada komedi ve dram türlerindeki Şımarık konumlandı. Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin, Melis Sezen, Erkan Kolçak Köstendil ve Melisa Döngel dahil pek çok isim yer alıyor.

Netflix'te en fazla izlenen filmler listesinin üçüncü sırasında Her Şeyin Başı Merkür bulunuyor. Komedi türündeki filmin oyuncuları arasında Sinem Kobal, Alp Navruz, Derya Alabora, Neslihan Yeldan ve daha pek çok isim mevcut. Netflix tarafından paylaşılan listenin tamamı şu şekilde:

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler (2-8 Haziran 2025)