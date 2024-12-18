Amazon'dan Dev Anlaşma: Türkiye Uydu Üretim Merkezi Oluyor!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Amazon, Tezmaksan ile önemli bir anlaşmanın altına imza attı. Yapılan bu anlaşma kapsamında 1500 uydu parçası Sivas, Yozgat, Tokat ve Kayseri'de üretilecek.

Amazon, Uydu Parçalarını Türkiye'de Üretecek

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre Tezmaksan CEO’su Hakan Aydoğdu, "Amazon, stratosferin hemen altına 1.300 kompakt uydu fırlatacak. Dünyanın her yerine internet verecek. Uydu üretimi için Avrupa’dan Çin’e kadar bütün bölgeye baktılar. Çin’den tedarik sorunları yaşanıyor" dedi.

Aydoğdu, "Avrupa’da nüfus yaşlanıyor ve yeni nesil çalışmak istemiyor. Boeing’te 2035 yılına kadar siparişler dolu. Trump, göreve geldiğinde Meksika ve Kanada’ya vergiler uygulayacağını söyledi. Meksika şu an bize göre yüzde 30 daha pahalı üretim yapıyor" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Türkiye’de ise mühendislik çok ucuz. Tezmaksan’ın robot sistemlerindeki know how’ı ve ucuz mühendislik Amazon’un Türkiye’yi tercihinde etkili oldu. Zaten robot ve otomasyon sistemleri bizim en başarılı olduğumuz alan."

Amazon ile iki ay önce anlaştıklarını ve deneme üretimine başladıklarını belirten Aydoğdu, 2025 yılının ilk çeyreğinde ilk teslimatı gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Aydoğdu "Bir uydu 1.500 parçadan oluşuyor. İlk etapta 9 parçanın üretimini Türkiye’de yapacağız. Amazon, ABD ve Meksika’daki üretiminin tamamını Sivas’a taşıyacak. Bütün parçaları Türkiye’de üretmek istiyorlar" sözlerine de yer verdi.

Yapılan açıklamada "Sadece uydu üretmek değil Sivas’tan uzaya roket atmak istiyoruz. 15-20 yıl içerisinde bu hayali gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerin de kullanıldı.

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