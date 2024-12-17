Avrupa Birliği’nin, Starlink'e Meydan Okuyan Uydu İnternet Projesi: IRIS

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 290 uyduyla çalışacak çok yörüngeli uydu internet sistemi IRIS’in hayata geçirilmesi için SpaceRISE konsorsiyumuyla imtiyaz sözleşmesi imzaladı. Bu proje, ünlü milyarder Elon Musk'ın uydu interneti projesi Starlink'e rakip olacak.

IRIS Nasıl Çalışıyor?

IRIS (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity, and Security), Avrupa genelinde hem Şirketlere hem de bireylere gelişmiş uydu internet hizmetleri sunmayı hedefleyen bir sistem.

Bu sistem, orta ve alçak yörünge uydularının avantajlarından faydalanarak daha hızlı ve kapsamlı bir bağlantı deneyimi sağlayacak. Ayrıca sadece bireysel kullanıcıların değil, aynı zamanda Avrupa'nın stratejik özerkliğine de katkıda bulunacak bir altyapı olarak öne çıkıyor.

AB Komisyonu, IRIS'in uzun vadeli zorluklara karşı güvenilir, dayanıklı ve gelişmiş uydu bağlantısı sağlayacağını bildirdi.

12 Yıllık Sözleşme İmzalandı

Projenin hayata geçirilmesinden SpaceRISE konsorsiyumu sorumlu olacak. Burada Avrupa uydu ağı operatörlerinden SES SA, Eutelsat SA ve Hispasat SA gibi önde gelen şirketler, konsorsiyum gölgesinde bir araya gelecek.

Ayrıca Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange ve Thales SIX gibi diğer önemli ortaklar da bu projeye destek verdiler.

Taraflar arasında imzalanan 12 yıllık imtiyaz sözleşmesi, kamu ve özel sektör arasında güçlü bir işbirliği anlamına geliyor. Finansmanın bir bölümü AB ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından sağlanacakken, geri kalan kısım SpaceRISE konsorsiyumu tarafından karşılanacak.

Starlink'e Rakip Olabilir Mi?

Bu proje, çalışma prensibinden ötürü ABD merkezli Starlink tarzı uydu internet projelerine karşı aynı kulvarda yarışacak gibi duruyor. AB, IRIS projesiyle beraber rekabeti kızıştırmak bir yana, Avrupa'nın dijital bağımsızlığına destek olmak istiyor.

IRIS’in toplam maliyetinin 10 milyar avroyu bulması bekleniyor ve bu yüksek maliyet, projenin önemi ve kapsamının bir başka göstergesi. Projenin 2030 yılına kadar ticari bağlantı hizmetlerini tamamlaması bekleniyor.

Avrupa genelindeki bağlantıların boşlukları bu projeyle kapanacak. Böylece hem bireysel kullanıcılar, hem de özel şirketler hızlı ve güvenli internet hizmetinden faydalanacak.