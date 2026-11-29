AOC, oyuncu monitörü Q25G5SE6'yı Çin'de satışa sundu. Böylece monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 bulunuyor.

AOC Q25G5SE6'nın Özellikleri Neler?

Özellik AOC Q25G5SE6 Ekran boyutu 24,5 inç Panel Fast IPS Çözünürlük 2.560 x 1.440 piksel Yenileme hızı 360Hz GtG tepki süresi 1 ms MPRT 0,3 ms DCI-P3 renk kapsamı Yüzde 95 sRGB renk kapsamı Yüzde 100 HDR sertifikası VESA DisplayHDR 400 Parlaklık 450 nit Bağlantılar HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 Hoparlör gücü 4W

AOC Q25G5SE6'nın Ekran Özellikleri Neler?

24,5 inç ekran büyüklüğüne sahip monitör, Fast IPS ekran üzerinde 2.560 x 1.440 piksel çözünürlük, 360Hz yenileme hızı ve 450 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür.

450 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir ancak dışarıdayken güneş ışığı atlında ekranı görmek oldukça zordur. Bu arada 360Hz yenileme hızı, ekranın saniyede 360 kez görüntüyü yenileyebildiğini gösteriyor. Counter-Strike 2 ve Valorant gibi rekabetçi oyunlarda daha akıcı görüntü elde edilmesini sağlıyor.

Monitörün bu hızından yararlanmak için bilgisayarın da yüksek FPS değerlerine ulaşması gerekiyor. Örneğin oyun 120 FPS ile çalışıyorsa ekran 360Hz olsa bile saniyede 360 farklı kare görüntülenemiyor. Monitör, yaklaşık 120 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Aynı boyuttaki bazı Full HD ekranlarda bu değer yaklaşık 92 PPI seviyesinde kalıyor. Aradaki fark özellikle küçük yazılarda ve oyunlardaki ince ayrıntılarda kendini gösteriyor.

Fast IPS panel, hızlı piksel geçişleriyle hareketli görüntülerde bulanıklığın azaltılmasına yardımcı oluyor. AOC, GtG tepki süresini 1 ms, MPRT değerini ise 0,3 ms olarak açıklıyor. Bu iki ölçüm farklı yöntemlerle elde ediliyor. GtG, piksellerin gri tonları arasında geçiş yapma süresini ölçüyor. MPRT ise hareketli görüntülerde nesnelerin ekranda ne kadar süreyle görünür kaldığını ifade ediyor. Dolayısıyla iki değerin aynı performans ölçümünü temsil etmediğini belirtmek gerekiyor.

AOC Q25G5SE6'nın Fiyatı Ne Kadar?

HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 bağlantı seçeneklerine sahip olan AOC Q25G5SE6, Çin'de 1.499 yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kur ile birlikte 11 bin 348 TL'ye denk geliyor.

AOC Q25G5SE6 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de AOC markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda AOC Q25G5SE6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. AOC Q25G5SE6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak AOC Q25G5SE6'nın yüksek yenileme hızından düşük tepki süresine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, özellikle refleks gerektiren çevrim içi rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra monitörde HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 bağlantı seçeneklerinin yer alması da önemli avantaj.