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Bir insansı robotun yürümesi veya insan hareketlerini taklit etmesi tek başına yeterli değil. Eline aldığı bir parçayı düşürmeden çevirebilmesi, yeniden kavrayabilmesi ve üretim hattında kullanılabilecek hassasiyette çalışması gerekiyor. Samsung da ilk insansı robotunu geliştirirken bu becerilere odaklanıyor.

Şirketin sergilemeye hazırlandığı robot, çok yakın zamanda tanıtılacak. Şirket, bu robotu hazırlarken Galaxy katlanabilir telefonların üretiminde edinilen hassas mekanik tasarım tecrübesinden yararlanıyor. Odak noktası ise fabrikalarda kullanılması olacak.

Samsung, İlk İnsansı Robotunu Ne Zaman Tanıtacak?

Robot, 6-9 Ocak 2027 tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2027'de ilk kez gösterilecek. Samsung'un geliştirdiği insansı robotun resmî adı, boyutları, ağırlığı, taşıma kapasitesi ve diğer teknik özellikleri henüz paylaşılmadı. Bu etkinlikle birlikte önemli detayların açıklığa kavuşması bekleniyor.

Samsung'un İnsansı Robotunun Elleri Hangi İşleri Yapabiliyor?

Samsung'un robotunda her parmağın eklemleri bağımsız hareket edebiliyor. Robot bir nesneyi tutmanın yanında elindeki parçayı çevirebiliyor, konumunu değiştirebiliyor ve yeniden kavrayabiliyor. Ayrıca dans edebiliyor ve takla atabiliyor. Samsung'un geliştirme çalışmalarında öncelik ise bu gösteri hareketleri değil, üretim görevlerini yerine getirebilmesi.

Robotun dış yüzeyinde bulunan esnek ekranlar üzerinden çalışma durumu gösterilebilecek ve insanlarla iletişim kurulabilecek. Samsung, robotun insan hareketlerini gözlemleyerek öğrenmesini ve sanal ortamda tekrarlı eğitimlerden geçmesini sağlayan yöntemlerden de yararlanıyor.

Samsung Robotlarını Fabrikalara Ne Zaman Yerleştirecek?

Samsung, 2030 yılına kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki üretim tesislerini yapay zekâ destekli otonom fabrikalara dönüştürmek istiyor. İnsansı robotların da bu süreçte üretim hatlarında görev alması planlanıyor.

Robot geliştirme ekipleri bu çalışma kapsamında Seul'deki araştırma merkezinde bir araya getirildi. Güney Kore'nin Gumi kentinde robotların eğitimi için veri toplanacak bir tesis ve üretim pilot hattı kuruluyor. Samsung'un ABD, Çin ve Japonya'da da robotik araştırma merkezleri bulunuyor.

Editörün Yorumu

Samsung'un katlanabilir telefon üretiminde edindiği tecrübeyi robotik alanına taşıması, gelecek stratejisi açısından mantıklı bir hamle ama robotun başarısını fuarda sergileyeceği hareketlere bakarak değerlendirmek doğru olmayacaktır. Bir parçayı birkaç kez başarıyla kavramak başka bir şey, aynı işlemi fabrikada binlerce kez hatasız tekrarlamak başka bir şey. Samsung eğer iş yürütme sürecinde kusursuz bir robot ortaya koyarsa bu pazarda oldukça etkili hâle gelebilir.