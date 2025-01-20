Android 16 Kapıda: Yeni Özellikler ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Android 15 henüz tüm cihazlara ulaşmamışken Google, yeni Android 16 için hazırlıklara başladı. Peki Android 16 ne zaman çıkacak ve beraberinde hangi yenilikleri getirecek? İşte tüm detaylar!

Android 16 İçin Beta Tarihi Sızdı

Android 16’nın geliştirme süreci, birbirini takip eden geliştirici önizleme sürümleriyle hız kazandı. Google önce ilk geliştirici önizlemesini yayınladı, kısa süre sonra ise ikinci önizlemeyi kullanıma sundu. Bu hızlı gelişme, pek çok kişiyi “Beta sürümü ne zaman çıkacak?” sorusuna yöneltti.

Sektörden gelen bilgilere göre, ilk Android 16 beta sürümü Ocak ayı içinde yayınlanabilir. Daha sonra Şubat ayında ikinci, Mart ayında ise üçüncü beta sürümünün çıkacağı öngörülüyor. Google, genellikle yılın ikinci yarısında nihai Android sürümlerini paylaşsa da, Android 16 ile birlikte bu takvimin öne çekilebileceği belirtiliyor.

Şirketin final sürümü yılın ikinci çeyreğinde yayınlamayı hedeflediği iddia ediliyor. Bu değişiklikle birlikte, telefon üreticilerinin yeni sürüme daha hızlı uyum sağlaması ve kullanıcıların güncellemeye daha çabuk erişebilmesi amaçlanıyor.

Elbette, Google henüz Android 16’nın çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla yukarıdaki bilgiler, şimdilik sızıntı ve tahminlere dayanıyor. Eğer bu söylentiler gerçeğe dönüşürse, Android 16’yı bekleyenler için oldukça heyecanlı bir dönem kapıda.

Ocak ayı içinde yayınlanabileceği konuşulan ilk beta sürümü, büyük ihtimalle önemli yenilikleri ve arayüz değişikliklerini gözler önüne serecek. Ardından Google’ın, yılın ikinci çeyreğine kadar devam eden beta sürecini geliştirerek kararlı sürümü tüm kullanıcılarla paylaşması bekleniyor.