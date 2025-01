Instagram Yuva Yıkan Özelliğini Reels İçin Geri Getiriyor

Teknoloji her ne kadar günlük yaşantımızı büyük oranda kolaylaştırsa da "özel hayat" kavramını haytaımızdan çıkardı. Günümüzde sosyal medya şirketleri, platformlarında geçirdiğimiz vakit sayesinde bizim hakkımızdaki her şeyi biliyor. Şimdi ise bu platformlardan en popüleri olan Instagram, attığımız her adımı diğerlerine göstermeye hazırlanıyor.

Instagram, Eski ‘Takip Edilenler’ Özelliğini Reels İle Geri Getirdi

Instagram'da attığınız her adımın takip edilmesini ister miydiniz? Ne yazık ki bu eskiden mümkündü. Bildirimlerin olduğu yere bir "Takip Edilenler" sekmesi konumlandıran platform, takip ettiğiniz hesapların beğendikleri ve yorum yaptıklarını görmenize olanak tanıyordu.

Her ne kadar platform, zaman içerisinde beğendiğiniz Reels'ların o videoyu izleyen kişilere görünmesi gibi yine gizliliği ihlal eden özellikler getirse de hiçbiri "Takip Edilenler" kadar kötü değildi. En azından şu ana kadar çünkü benzer bir özellik Reels sekmesi için geliyor.

Instagram Başkanı Adam Mosseri’nin duyurusuna göre, kullanıcılar yakın zamanda arkadaşlarının beğendiğ Reels videolarını görebilecek. Böylece bir arkadaşınızın hangi içeriklerle etkileşime girdiğini doğrudan takip edebileceksiniz. Mosseri, bu yeniliğin amacının “ortak ilgi alanları” üzerinden kullanıcıları kaynaştırmak olduğunu söylüyor.

Ancak yuva yıkacak tartışmalara yol açacağı şimdiden ortada. Ne yazık ki ilk bulgular bu özelliği devre dışı bırakmanın bir yolu olmadığını gösteriyor. Yine de oluşacak tepkileri göz önünde bulundurursak bunun yakın zamanda platforma ekleneceğini söylemek mümkün.

Yeni Reels özelliği henüz tüm dünyada etkinleştirilmedi ve ksııtlı sayıda kullanıcı ile test ediliyor. Ancak çok yakın zamanda tüm dünyada kullanıma sunulması bekleniyor.