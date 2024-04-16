HyperOS Güncellemesi Bekleyenlere Müjde: Yeni Bir Seriye Daha Geliyor!

Xiaomi'nin geçen sene tanıttığı HyperOS güncellemesi, bir ay önce 4 yaşını dolduran Mi 10 serisine gelmişti. Yeni gelen bilgilere göre Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi, Xiaomi 11 serisine de gelmeye başladı.

Marka, bu güncellemenin cihazlar için normalden biraz daha büyük boyutlarda olmasından kaynaklı kullanıcıların Wi-Fi bağlantısının sağlanmış olmasından emin olmaları konusunda uyarıyor. HyperOS güncellemesi, aynı zaman Mi 11 serisi için ek güvenlik düzenlemeleriyle de birlikte geliyor.

Xiaomi Mi 11 Serisi Yeni Güncellemesini Aldı

HyperOS güncellemesi, Android 14 işletim sistemini de akıllı telefonlara getiriyor. Xiaomi bu güncellemeyi şu an Mi 11 serisinde test etmeye başlıyor ve performans konusunda bir sorun olmadıktan sonra tüm cihazlara getirmeyi planlıyor.

Hataları tamamen giderdikten sonra sunulacak güncellemenin geleceği serideki telefon modelleri; Mi 11, 11 Pro ve 11 Ultra olacak. Bu cihazlara sahip olan kullanıcılar telefonlardan Cihaz Ayarları > Hakkında > Yazılım Güncelleme > Güncellemeyi Denetle seçimlerinden güncellemeyi yapabilir.

Güncelleme öncesinde telefonda yeterli depolama alanı ve şarj olduğu da kontrol edilmelidir. Yeteri kadar depolama alanı yoksa güncellemeyi indirmek mümkün olmayabilir. Tam tersi, mevcut verilerin de bozulması söz konusu olabilir.