Kameranızı Bambaşka Seviyeye Taşıyacak Android 16 Yayında

Google, Android 16 güncellemesini resmi olarak dağıtmaya başladı. Güncellemede kamera geliştirmelerinden canlı bildirim güncellemelerine kadar pek çok kapsamlı özellik bulunuyor. Üstelik, piyasaya sürülecek olan yeni cihazlar da kutudan Android 16 tabanlı işletim sistemiyle çıkacak.

Android 16, tamamen kullanıcı deneyimine odaklanan bir güncelleme olduğundan, LE Audio destekli işitme cihazlarıyla tam uyumlu çalışıyor. Gürültülü ortamlarda daha net ses alabilmek için telefonun mikrofonuna geçiş yapılabiliyor. Bu özellik, işitme engelliler için büyük kolaylık sağlıyor. İşte diğer özellikleri:

Android 16 ile Gelen Yenilikler ve Özellikler

Google, Android 16 güncellemesinde tüm güvenlik araçları, tek bir çatı altında toplandı. Tek bir tıklama sayesinde kötü amaçlı yazılımlardan, gerçek görünen sahte sitelerden ve dolandırıcıların yaptığı spam aramalardan korunabiliyorsunuz.

Android 16'nın en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise canlı bildirim güncellemeleri. Örneğin yemek siparişi vermek istiyorsunuz. Bunun için uygulamaya giriş yapmanıza gerek kalmıyor. Bildirim çubuğunda bulunan sipariş ilerleme çubuğunu kullanarak uygulamaya girmeden de yemek siparişi yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunun için uygulamada bir ödeme yönteminin önceden kayıt edilmiş olması gerekiyor.

Ek olarak, bildirimler artık tek bir çatı altında gruplanıyor. Böylece aynı bildirim içinden işlemlerinizi halledebiliyorsunuz ve ekran kirliliği önleniyor.

Daha Akıllı Kamera Araçları

Son olarak, mobil fotoğrafçılığın tanımı da değişiyor. Artık Android telefonunuzun kamerası çok daha akıllı ve kullanışlı. Android 16 ile birlikte; videolar için yeni APV (Advanced Professional Video) codec desteği, fotoğraflar için UltraHDR geliştirmeleri + HEIC format desteği getirildi. Ayrıca, kamerayı açtığınız ortam karanlıksa, kamera otomatik olarak gece moduna geçiş yapıyor. Hibrit pozlama teknolojisiyle çekilen kareler daha düzgün oluyor. Hassas renk sıcaklığı ayarlarıyla da fotoğraflara derinlik katabiliyorsunuz.

Kameraya eşlik eden Google Fotoğraflar ise artık yapay zeka desteğine sahip. Düzenleme önerileri, yapay zekanın gücünden alınıyor.