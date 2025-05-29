Android 16 Güncellemesi Almayacak Xiaomi Telefonlar Belli Oldu

Android 16 güncellemesinin haziran ayında Google Pixel telefonlar için yayınlanması bekleniyor. Kısa süre sonra diğer markalar da Android 16'yı sunmaya başlayacak ama maalesef bazı telefonlar bu güncellemden mahrum kalacak. Peki, Android 16 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonlar hangileri?

Xiaomi, hangi cihazların Android 16 güncellemesi almayacağına dair bir duyuru yapmadı ancak şirketin yazılım güncelleme politikası göz önünde bulundurularak bir liste hazırlandı. İddiaya göre pek çok model Android 16'ya sahip olamayacak.

Android 16 alamayacak Xiaomi telefon modelleri arasında Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12X, Xiaomi Civi 2, Xiaomi Civi 1S, Xiaomi Civi ve daha eski telefonlar bulunuyor.

Android 16 güncellemesi almayacak Redmi telefonlar arasında ise Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+, Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 12R, Redmi Note 12R Pro, Redmi Note 12T Pro, Redmi Note 12 Pro Speed, Redmi Note 12S ve daha birçok model yer alıyor. Bunların tamamı şu şekilde:

Android 16 Güncellemesi Almayacak Xiaomi Telefonlar

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12X

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi

Android 16 Güncellemesi Almayacak Xiaomi Tabletler

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad

Xiaomi Pad 5 Pro

Android 16 Güncellemesi Almayacak Redmi Telefonlar

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12S

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50i

Redmi K50 Gaming

Redmi 12

Redmi 12C

Redmi A2

Redmi A2+

Android 16 Güncellemesi Almayacak POCO Telefonlar