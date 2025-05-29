Android 16 Güncellemesi Almayacak Xiaomi Telefonlar Belli Oldu
Android 16 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonlar belli oldu. İşte yeni Android güncellemesine sahip olmayacak telefon modelleri listesi!
Android 16 güncellemesinin haziran ayında Google Pixel telefonlar için yayınlanması bekleniyor. Kısa süre sonra diğer markalar da Android 16'yı sunmaya başlayacak ama maalesef bazı telefonlar bu güncellemden mahrum kalacak. Peki, Android 16 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonlar hangileri?
Xiaomi, hangi cihazların Android 16 güncellemesi almayacağına dair bir duyuru yapmadı ancak şirketin yazılım güncelleme politikası göz önünde bulundurularak bir liste hazırlandı. İddiaya göre pek çok model Android 16'ya sahip olamayacak.
Android 16 alamayacak Xiaomi telefon modelleri arasında Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12X, Xiaomi Civi 2, Xiaomi Civi 1S, Xiaomi Civi ve daha eski telefonlar bulunuyor.
Android 16 güncellemesi almayacak Redmi telefonlar arasında ise Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+, Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 12R, Redmi Note 12R Pro, Redmi Note 12T Pro, Redmi Note 12 Pro Speed, Redmi Note 12S ve daha birçok model yer alıyor. Bunların tamamı şu şekilde:
Android 16 Güncellemesi Almayacak Xiaomi Telefonlar
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Civi
Android 16 Güncellemesi Almayacak Xiaomi Tabletler
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad
- Xiaomi Pad 5 Pro
Android 16 Güncellemesi Almayacak Redmi Telefonlar
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi Note 12S
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50i
- Redmi K50 Gaming
- Redmi 12
- Redmi 12C
- Redmi A2
- Redmi A2+
Android 16 Güncellemesi Almayacak POCO Telefonlar
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- POCO X5
- POCO X5 Pro
- POCO M5
- POCO M5s
- POCO C65
- POCO C55
- POCO C51