Android 16 Güncellemesi Alacak Telefonlar Belli Oldu!

Android 16 güncellemesi alacak vivo telefonlar belli oldu. Peki, hangi vivo telefon modelleri yeni Android güncellemesi alacak? İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Android 16 güncellemesinin haziran ayında Google Pixel telefonlar için yayınlanması bekleniyor. Kısa süre sonra diğer markalar da Android 16'yı sunmaya başlayacak. Peki, Android 16 güncellemesi alacak vivo telefonlar hangileri?

vivo, hangi cihazların Android 16 güncellemesi alacağına dair bir duyuru yapmadı ancak şirketin yazılım güncelleme politikası göz önünde bulundurularak bir liste hazırlandı. İddiaya göre pek çok model yeni güncellemeye kavuşacak.

Android 16 gelecek vivo telefon modelleri arasında vivo X200, vivo X200 Pro, vivo X200 Ultra, vivo X200 Pro Mini, vivo X200s, vivo X100, vivo X100 Pro, vivo X100 Ultra, vivo X100s, vivo X100s Pro, vivo X90, vivo X90 Pro, vivo X90 Pro+, vivo X90s ve daha pek çok model yer alıyor. Listenin tamamı şu şekilde:

Android 16 Güncellemesi Alacak vivo Telefonlar

vivo X Serisi

  • vivo X200
  • vivo X200 Pro
  • vivo X200 Ultra
  • vivo X200 Pro mini
  • vivo X200s
  • vivo X100
  • vivo X100 Pro
  • vivo X100 Ultra
  • vivo X100s
  • vivo X100s Pro
  • vivo X90
  • vivo X90 Pro
  • vivo X90 Pro+
  • vivo X90s

vivo V Serisi

vivo T Serisi

vivo Y Serisi

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