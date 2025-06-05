Android 16 Güncellemesi Alacak Telefonlar Belli Oldu!

Android 16 güncellemesinin haziran ayında Google Pixel telefonlar için yayınlanması bekleniyor. Kısa süre sonra diğer markalar da Android 16'yı sunmaya başlayacak. Peki, Android 16 güncellemesi alacak vivo telefonlar hangileri?

vivo, hangi cihazların Android 16 güncellemesi alacağına dair bir duyuru yapmadı ancak şirketin yazılım güncelleme politikası göz önünde bulundurularak bir liste hazırlandı. İddiaya göre pek çok model yeni güncellemeye kavuşacak.

Android 16 gelecek vivo telefon modelleri arasında vivo X200, vivo X200 Pro, vivo X200 Ultra, vivo X200 Pro Mini, vivo X200s, vivo X100, vivo X100 Pro, vivo X100 Ultra, vivo X100s, vivo X100s Pro, vivo X90, vivo X90 Pro, vivo X90 Pro+, vivo X90s ve daha pek çok model yer alıyor. Listenin tamamı şu şekilde:

Android 16 Güncellemesi Alacak vivo Telefonlar

vivo X Serisi

vivo X200

vivo X200 Pro

vivo X200 Ultra

vivo X200 Pro mini

vivo X200s

vivo X100

vivo X100 Pro

vivo X100 Ultra

vivo X100s

vivo X100s Pro

vivo X90

vivo X90 Pro

vivo X90 Pro+

vivo X90s

vivo V Serisi

vivo V50

vivo V50e

vivo V50 Lite

vivo V40

vivo V40e

vivo V40 Lite

vivo V40 SE

vivo V40 Pro

vivo V30

vivo V30 Pro

vivo V30e

vivo V30 SE

vivo V30 Lite

vivo T Serisi

vivo T4

vivo T4x

vivo T3

vivo T3 Pro

vivo T3 Ultra

vivo T3x

vivo T3 Lite

vivo Y Serisi

Android 16 Güncellemesi Alacak vivo Tabletler