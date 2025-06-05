Android 16 Güncellemesi Alacak Telefonlar Belli Oldu!
Android 16 güncellemesi alacak vivo telefonlar belli oldu. Peki, hangi vivo telefon modelleri yeni Android güncellemesi alacak? İşte detaylar!
Android 16 güncellemesinin haziran ayında Google Pixel telefonlar için yayınlanması bekleniyor. Kısa süre sonra diğer markalar da Android 16'yı sunmaya başlayacak. Peki, Android 16 güncellemesi alacak vivo telefonlar hangileri?
vivo, hangi cihazların Android 16 güncellemesi alacağına dair bir duyuru yapmadı ancak şirketin yazılım güncelleme politikası göz önünde bulundurularak bir liste hazırlandı. İddiaya göre pek çok model yeni güncellemeye kavuşacak.
Android 16 gelecek vivo telefon modelleri arasında vivo X200, vivo X200 Pro, vivo X200 Ultra, vivo X200 Pro Mini, vivo X200s, vivo X100, vivo X100 Pro, vivo X100 Ultra, vivo X100s, vivo X100s Pro, vivo X90, vivo X90 Pro, vivo X90 Pro+, vivo X90s ve daha pek çok model yer alıyor. Listenin tamamı şu şekilde:
Android 16 Güncellemesi Alacak vivo Telefonlar
vivo X Serisi
- vivo X200
- vivo X200 Pro
- vivo X200 Ultra
- vivo X200 Pro mini
- vivo X200s
- vivo X100
- vivo X100 Pro
- vivo X100 Ultra
- vivo X100s
- vivo X100s Pro
- vivo X90
- vivo X90 Pro
- vivo X90 Pro+
- vivo X90s
vivo V Serisi
- vivo V50
- vivo V50e
- vivo V50 Lite
- vivo V40
- vivo V40e
- vivo V40 Lite
- vivo V40 SE
- vivo V40 Pro
- vivo V30
- vivo V30 Pro
- vivo V30e
- vivo V30 SE
- vivo V30 Lite
vivo T Serisi
vivo Y Serisi
- vivo Y300
- vivo Y300 Plus
- vivo Y300 Pro
- vivo Y300 Pro+
- vivo Y300 GT
- vivo Y300t
- vivo Y300i
- vivo Y200
- vivo Y200e
- vivo Y200 Pro
- vivo Y200+
- vivo Y200 GT
- vivo Y200i
- vivo Y200t
- vivo Y39
- vivo Y29
- vivo Y29s
- vivo Y19
Android 16 Güncellemesi Alacak vivo Tabletler
- vivo Pad 5
- vivo Pad 5 Pro
- vivo Pad SE
- vivo Pad 3
- vivo Pad 3 Pro