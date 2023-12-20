2024 Mercedes Benz E Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Mercedes’in 2023 yılının Nisan ayında tanıttığı amiral gemisi 2024 model E serisi dış tasarımı ve teknik özellikleri ile büyük bir beğeni topluyor. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan serinin fiyatı biraz yüksek.

Hafif hibrit ve yüksek performanslı motor seçenekleri, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyan yenilikçi teknolojileri, ince düşünülmüş tasarımsal detayları ile ‘bu fiyata değer’ dedirtmeyi başarıyor.

Bu yazımızda Mercedes Benz 2024 E serisinin özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte detaylar!

2024 Mercedes Benz E Serisi Özellikleri

E180 ve 220d 4MATIC motor seçenekleri ile piyasaya sürülen seride donanım ve şanzıman türüne göre Edition 1 Exclusive ve Edition 1 AMG seçenekleri bulunuyor. Hepsi otomatik vitesli olan bu seçeneklerden dört farklı model ortaya çıkıyor. Bu modeller şu şekilde:

E180 Benzinli - Edition 1 Exclusive

E10 Benzinli – Edition 1 AMG

E220d 4MATIC Dizel – Edition 1 Exclusive

E220d 4MATIC Dizel – Edition 1 AMG

Ek olarak E350 ve E450 modelleri de hafif hibrit sistemli motorları ile dikkat çekiyor. Genel olarak araç özelliklerine baktığımızda şu detayların öne çıktığını görüyoruz:

Dış görünüş olarak iri ızgaraları ile dikkat çeken aracın hava boşlukları oldukça geniş. Bu da otomobilde spor bir görünüm oluşmasını sağlıyor.

Hafif kavisli farlar ince LED şerit detayıyla öne çıkartılıyor. Eski modeller ile kıyaslandığında daha yüksek bir dingil mesafesine sahip olan aracın iç hacmi de daha geniş.

Serinin karakteristik özelliklerinden biri ise arka far tasarımı olarak karşımıza çıkıyor. Yıldız formunda tasarlanan aydınlatma detayı Mercedes-Benz logosuna referans veriyor.

Markanın diğer modelleri ile kıyaslandığında bu otomobili trafikte ayırt etmek son derece kolay olacak. Ön konsolda toplam 3 adet ekran yer alıyor. Bunlardan bir tanesi gösterge paneli. Diğer ikisi ise multimedya ekranı.

Konsolun ortasında bulunan geniş ekrana ek olarak bir de öndeki yolcu koltuğunun karşısına ekran konumlandırılmış. Bu ikili ekran sistemi marka tarafından ‘Superscreen’ olarak adlandırılıyor. MBUX bilgi eğlence sistemi ile entegre çalışıyor.

Normalde otomobillerde Apple CarPlay ve Android Auto desteğinden yararlanarak farklı yazılımlar kullanılabilir hale geliyordu. Bu seride multimedya ekranından kullanılacak yazılımlara ilişkin sorunları MBUX çözüyor.

Hatta Vivaldi web tarayıcısı, Zoom, TikTok, Webex by Cisco gibi bazı yazılımlar hali hazırda bilgi-eğlence sisteminin içinde bulunacak. Ön yolcu koltuğunda oturan kişi karşısındaki ekranı kullanarak istediğinde oyun oynama imkânına sahip.

Eğer bu koltuk boş ise oyun paneli açılmıyor. Bu da sürüş güvenliğini korumak adına markanın aldığı önlemlerden birisi. Yandaki yolcu oyun oynarken sürücünün etkilenmemesi için ise özel bir aydınlatma teknolojisi kullanılacak.

17 hoparlörlü ses sistemi mevcut. Hem Dolby Atmos desteği hem de Apple Music aracılığıyla Spatial Audio desteği sağlanıyor. Araçta birden fazla kamera konumlandırılmış. Bu kameralardan biri iç kısımda yer alıyor ve gerektiğinde sürücünün görüntülü konuşma yapmasına imkân tanıyor.

Aracın iç kısmında müzik sistemi ile entegre çalışan bir LED aydınlatma mekânizması bulunuyor. Böylece yolcuların müzik deneyimi sadece işitsel bir aktivite olmaktan çıkıyor.

Otomobildeki ses rezonansları müziği dokunsal olarak hissetmenize imkân tanırken ambiyans aydınlatma özelliği sayesinde dinlediğiniz müzikler araç içinde görsel bir şölen haline geliyor.

Otomobilin dışında ise arka, ön ve yan yüzeylerde çeşitli kamera ve sensörler bulunuyor. Bu donanımlar sayesinde Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Attention Assist, Aktif Fren Yardımcısı, Geri Görüş Kamerası ile Aktif Hız Sınırına Otomatik Uyarlama Yardımcısı, Park Paketi gibi teknolojiler kullanılabilir hale geliyor.

Attention Asisst isimli özellik sürücünün yorgunluk ve dikkatsizlik seviyesini kamera yardımı ile ölçerek sürüş güvenliği ile ilgili analiz yapılmasını sağlıyor.

21 inçlik jantlar sayesinde aracın heybetli bir duruşu var. Motor özelliklerine baktığımızda E350 adlı versiyonun 255 beygir gücüne sahip olduğunu ve tork değerinin 400 Nm olduğunu görüyoruz. 2 litrelik dört silindirli motora ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu araçta küçük bir elektrikli motor bulunuyor.

E450 versiyonunda ise beygir gücünün 375, tork değerinin 500 Nm olduğunu görüyoruz. 3.0 litrelik motora eşlik eden hafif hibrit sistem de bu araçta yerini alacak. E180 Benzinli modelde 1.5litrelik motorun 170 bg, E220d 4MATIC’te ise 2.0 litrelik motorun 197 bg gücüne sahip olduğunu belirtmiş olalım.

2024 Mercedes Benz E Serisi Fiyatları

Güncel olarak paylaşılan fiyat bilgilerine göre E 180 ve E 220d 4MATIC için şöyle bir liste karşımıza çıkıyor:

E 180 Edition 1 Exclusive – Benzinli: 4.220.000 TL

E 180 Edition 1 AMG – Benzinli: 4.330.000 TL

E 220d 4MATIC Edition 1 – Dizel: 5.900.000 TL

E 220d 4MATIC Edition 1 AMG – Dizel: 6.050.000 TL

2024 Mercedes Benz E Serisi Çıkış Tarihi

Mercedes E serisi 2023 yılının sonbahar aylarında Avrupa’da piyasaya sürülmüştü. Aralık 2024 itibariyle Türkiye’de belli modeller ile satışa çıkarıldı.

Şu an için sadece E 180 ve E 220d 4MATIC versiyonlarını satın almak mümkün. İlerleyen zamanda daha yeni modellerin de Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Peki, siz bu seriyi nasıl buldunuz? Cep yakan fiyatları sizce sunduğu özellikleri karşılıyor mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.