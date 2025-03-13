2025 Apple'ın Yılı Olacak!

Apple geçtiğimiz hafta yoğun bir lansmanı geride bıraktı. Yeni gelen uygun fiyatlı iPhone 16e ve M4 MacBook Air gibi ürün gruplarına yeni bir soluk getiren cihazların ardından asıl bomba döneme giriş yapıyoruz. Artık yaz kapıda ve her yılın sonbaharında Apple yeni ürünler ile bizi karşılar. Bu sonbahar ayında da büyük bir tanıtım takvimi bizleri beklerken Apple cephesi için söylememiz gereken şey şu: Bu sonbaharda ya tarih yazacak ya da tarih olacak! İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple'ın 2025 Yılında Tanıtacağı Ürünler!

Sonbahar her yıl Apple için en yoğun ve en heyecan verici zamandır. Her yıl sonbahar döneminde yeni yazılım güncellemeleri halka açık olarak piyasaya sürülür, amiral gemisi yeni iPhone serisi tanıtılır ve tüm bunların yanında Watch, AirPods gibi farklı farklı ürün grupları da piyasaya sürülür. Hatırlayacağınız üzere Vision Pro sessiz sakin bir şekilde bekletilip yeni iPhone serisinin hemen arkasından tanıtılarak büyük bir sürpriz yapılmıştı.

Ancak bu yıl işler biraz daha farklı. Zira birkaç iPhone modelini arka arkaya takip ettiğimizde gerçekten iyi diyebileceğimiz geliştirmeler yapıldı ancak tüketicileri tam olarak heyecanlandıracak olan o değişiklik bir türlü gelmedi. Tüketici yorumlarına baktığımızda yeni cihazları da öncekiler gibi beğendiklerini ancak daha farklı ürünleri de görmek istediklerini bildirdiklerini görüyoruz.

Apple ürün geliştirme uzmanları da bu konunun farkında olmalı. Zira Apple konusundaki öngörüleri ile bilinen Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 19'un 2013'te iOS 7'nin yeniden tasarımından bu yana yapılmış en büyük görsel yeniliği getireceğini bildirdi. Ve bu, iOS 19'un yeniden tasarımına dair söylentilerden ilki de değil. Yani birçok kişi ve sızıntı bu konuda hemfikir. iOS 19'un devamında ise yeni iPhone 17 serisi bekleniyor. Bu serinin tasarımsal anlamda da yenilikler sunacak olması gelen sızıntılar arasında.

AirPods Pro 3 ve Apple Watch Ultra 3 için de artık vaktin geldiğini söylemeliyiz. Apple bu konuda gerçekten geriden geliyor ve bu yıl açığı kapatması şart. Kısacası gelecek olan tüm ürünlere ve vadedilenlere bakıldığında Apple için bu sonbaharda ya tarih yazıcak ya da tarih olacak diyebiliyoruz. Konu Apple olduğundan dolayı tarih yazma kısmının daha olası olduğunu bildirebiliriz.

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