Apple Tuhaf Bir Ürün Üzerinde Çalışıyor: Kameralı AirPods!

Son günlerde Siri AI güncellemesini ertelemesiyle gündeme gelen Apple "garip görünüşlü" bir ürün üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre kameralı bir AirPods modeli geliştirmeye çalışan Apple'ın tam olarak amacının da ne olduğu anlaşılamadı. Peki bu garip ve huzursuz edici AirPods modelinin kullanıcılarına sağlayacağı yarar ne? İşte kameralı AirPods modeli ve detayları...

Kameralı AirPods Geliyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

Geçtiğimiz günlerde Siri için yapay zeka özelliklerini geliştirirecek yeni bir güncelleme yayınlaması beklenen Apple'dan güncellemeyi bir süre daha erteleyeceğiz minvalinde bir açıklama gelmişti. Bunun üzerine pek çok Apple ürünün de tanıtımı gecikti aslında. Ancak tüm bunların yanında yeni ürünler üzerine de çalışmalar devam ediyor. Her ne kadar garip olsalar da "vardır bir bildikleri herhalde" dedirten ürünler diyebiliriz.

Bloomberg'ten Mark Gurman tarafından yapılan habere göre, Apple 2025 yılı içerisinde bir kameralı AirPods modelini geliştirmeye kararlı. Zira gelen bilgilere bakıldığında markanın ciddi olarak böyle bir ürün üzerinde çalıştığı açıkça görülüyor. Ancak burada önemli bir nokta var. Ürünü 2025 yılı içerisinde geliştirme hedefleri bulunsa da bu yıl tanıtılması beklenen AirPods Pro 3 modelinde kamera görmeyeceğimiz kesin gibi.

Peki bir kulaklıkta kamera bulunması tam olarak ne işimize yarayacak? Apple kamera teknolojisiyle birlikte aslında kulaklıkla iPhone'unuzu cebinizden çıkarmanıza bile gerek kalmadan etrafınızla alakalı görsel işleme yapmak istiyor. Yani herhangi bir yerden geçerken Siri'ye "Hey Siri! Bu yanımdaki bina ne?" gibi bir soru yöneltmeniz mümkün. Veya Siri'ye "Şu an neredeyim" sorusunu sormanız mümkün hale geliyor.

Bunun dışında başka ne özelliklere sahip olacağı konusunda ise net bir bilgi bulunmamakta. Ancak Apple'ın bu konuda ciddi oluşuyla birlikte ilerleyen günlerde daha fazla detayın ortaya çıkması muhtemel. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.