Silahlı Soyguncu Apple'ın AirTag'i Sayesinde Yakalandı

Portland'daki polise ikinci bir hırsızlık sırasında silahlı bir soyguncu bilmeden izleme cihazını almasının ardından Apple'ın AirTag'i sayesinde zanlının bulunması teknolojinin desteği ile gerçekleşti.

Oregon, Portland'da Perşembe günü Northwest Broadway'in 100. bloğunda meydana gelen silahlı soygunda bir mağaza soygunu gerçekleşti. Polis tarafından Justin Johnston olarak tanımlanan adam, mağazadaki bir çalışandan para talep etmek için silah kullandı ve kurbanın cep telefonu ve cüzdanını aldı.

KATU2'nin haberine göre zanlının Embassy Suites Hotel'e girip çıktığını güvenlik kamerası görüntüsünden gören polis, telefonu Southwest 3rd Avenue ve Southwest Pine Street bölgesine bağladı. Günün ilerleyen saatlerinde otel güvenliği, zanlının otele döndüğünü söylemek için polisle temasa geçti.

Zanlıyı yakalamaya çalışan polis, otele doğru koştu ve zanlı yangın alarmı sayesinde paçayı kurtardı. Polis, yapılan aramada yangın merdiveninde sahte bir tabanca buldu. Şans eseri oteldeki bir misafir tarafından polise, zanlının birinin odasına girdiği ve üzerinde AirTag bulunan "farklı bir sırt çantası" da dâhil olmak üzere bazı eşyaları aldığı bildirildi.

AirTag, Zanlıyı Ele Verdi

Polis böylece zanlıyı Kuzey Portland'a kadar takip etmek için AirTag'i kullandı ve bu da zanlı Johnson'un yakalanmadan önce daha fazla kovalamaca yaşanmasına yol açtı. Nihayetinde Air Tag sayesinde zanlının tam konumu tespit edildi ve yakalandı. Johnson, ikinci derece soygun ve birinci derece hırsızlıkla suçlandı.

Bu, AirTag'in ilk kez bir suçlunun yakalanmasına yardımcı olduğu bir durum değil. 9 Mayıs'ta AirTag, Avustralya'da 7.000 dolar değerindeki fotoğraf ekipmanının sahibine geri verilmesinde de yardımcı olmuştu. Bununla birlikte, bazı kötü niyetli insanların AirTag'leri birilerini takip etmek için kullanmaya çalışmaları nedeniyle gelecekte suça ortak olabilecek bir şey olduğu iddiaları tartışılmaya başlandı ve bu konu milletvekillerinin dikkatini çekti.

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