Apple'ın Akıllı Gözlüğü İçin Beklenmedik Gelişme! Çıkışı Ertelendi

Apple'ın yıllardır bir akıllı gözlük üzerinde çalıştığını hepimiz biliyoruz. Teknoloji dünyasında büyük merak uyandıran bu cihaz bir türlü çıkmadı. Sızıntılar ise hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Şirketin geliştirdiği bu gözlüğün başta Meta'nın Ray-Ban iş birliğiyle piyasaya sürdüğü modeller olmak üzere Google ve Samsung'un akıllı gözlüklerine doğrudan rakip olması bekleniyor.

İlk etapta bu yıl tanıtılacağı iddia edilen cihaz için bugüne kadar birçok farklı kaynak bu seneyi işaret etmişti. Ancak kısa süre önce ortaya çıkan yeni bilgilere göre Apple, planlarında değişikliğe gitmiş gibi görünüyor. Peki Apple'ın merakla beklenen akıllı gözlüğü ne zaman tanıtılacak?

Apple'ın Akıllı Gözlüğü Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre teknolohi devi, ilk akıllı gözlüğünü 2027 yılının sonlarına doğru piyasaya sürmeyi hedefliyor. Daha önce cihazın bu yıl tanıtılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak geliştirme sürecinde yaşanan bazı teknik zorluklar nedeniyle Apple’ın takvimini ertelediği ve lansmanı bir sene ileriye aldığı belirtiliyor.

Elbette 2027 tarihi şu an için resmî olarak doğrulanmış değil. Zira Mark Gurman, Apple bünyesinde çalışan biri değil. Fakat geçmişte şirketle ilgili paylaştığı birçok bilginin doğru çıkması nedeniyle teknoloji dünyasında güvenilir bir kaynak olarak görülüyor. Bu nedenle söz konusu iddiaya yüksek ihtimalle doğru gözüyle bakılırken Apple’dan resmî bir açıklama gelmediği için kesin gözüyle bakılmaması gerektiğini söyleyelim.

Bu arada 2027, Apple için sıradan bir yıl olmayacak. Şirket önümüzdeki yıl iPhone ürün serisinin 20. yılını kutlamayı planlıyor. Hatta bu nedenle iPhone 19 serisini atlayıp doğrudan iPhone 20 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Akıllı gözlük de bu serinin 20. yılına denk gelecek.

Apple'ın Akıllı Gözlüğü Neler Sunacak?

Daha önce ortaya atılan iddialara göre merakla beklenen akıllı gözlük, tam anlamıyla bir artırılmış gerçeklik gözlüğü olmayacak. Başka bir deyişle cihazda herhangi bir ekran bulunmayacak. Bu nedenle mesajların veya bildirimlerin gözlük camında gösterilmesi gibi özellikler sunulmayacak. Tasarım tarafında ise normal bir gözlüğe oldukça benzer olması bekleniyor. Gözlükte kamera, mikrofon ve hoparlörler yer alacak.

Cihaz üzerindeki kamera sayesinde yalnızca fotoğraf ve video çekmekle kalmayacak, aynı zamanda çevresini analiz ederek yapay zekâ destekli bilgiler de sunabilecek. Örneğin kullanıcı gözlüğün kamerasını tarihi bir heykele yönelttiğinde cihaz bu eser hakkında hoparlör üzerinden sesli şekilde bilgi verebilecek. Kameraya gösterilen şeylerin tanımlanması ve buna göre etkileşim kurulması gibi yapay zekâ özelliklerinin ise Siri entegrasyonu sayesinde mümkün olması bekleniyor.

Bununla birlikte modelin özellikle gizlilik konusunda öne çıkması bekleniyor. Meta'nın Ray-Ban gözlükleri zaman zaman gizlilik sorunları nedeniyle gündeme gelirken Apple'ın bu tür tartışmalara dahil olmamak adına gizliliğe öncelik vereceği belirtiliyor.

Apple'ın Akıllı Gözlüğü Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için Apple'ın akıllı gözlüğünün Türkiye'de satılıp satılmayacağına dair resmî bir açıklama bulunmuyor. Zira ürün henüz duyurulmuş bile değil. Bu nedenle bu soruya net bir yanıt vermek mümkün değil. Ancak ABD'li teknoloji devinin ülkemizde en aktif üreticilerden biri olduğu biliniyor. Öyle ki genellikle yeni iPhone, Apple Watch ve AirPods modellerini dünya ile aynı anda Türkiye'de de satışa sunuyor. Bu nedenle akıllı gözlüğün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Editörün Yorumu

Apple’ın ilk akıllı gözlüğünden beklentim oldukça yüksek. Şirket genellikle yeni bir pazara ilk giren olmak yerine birkaç yıl bekleyip rakip ürünlerin iyi ve kötü yönlerini analiz etmesiyle biliniyor. Ardından da rakip ürünlerdeki eksik noktaların giderildiği, iyi yönlerin ise çok daha iyi hâle getirildiği bir ürünle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu nedenle Apple’ın akıllı gözlüğünün oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Bunu önümüzdeki sene hep birlikte göreceğiz. Tabii yine ertelenmezse.