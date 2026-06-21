Apple'ın Yeni Amiral Gemisi İçin Can Sıkan Gelişme! Zamlı Gelebilir

Apple CEO’su Tim Cook’un son dönemde bileşen maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyat artışlarının gündeme gelebileceğine dair sinyaller vermesi gözleri doğal olarak önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen iPhone 18 serisine çevirdi. Son gelişmeler serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modelinin potansiyel fiyatını ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

iPhone 18 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TechInsights kısa süre önce iPhone 18 Pro'nun potansiyel fiyat etiketiyle ilgili önemli detaylar paylaştı. Bunu biraz daha açarsak bileşen maliyetlerindeki artış nedeniyle iPhone 17 Pro'da 39 dolar olan 12 GB RAM'in maliyeti iPhone 18 Pro'da 145 dolara kadar çıkacak. Aynı zamanda 256 GB depolamanın fiyatı ise 13 dolardan 51 dolara kadar yükselecek.

Bu durum iPhone 18 Pro’nun Apple’a olan toplam üretim maliyetinin ciddi şekilde artacağı anlamına geliyor. Bu doğrultuda iPhone 17 Pro’da 582 dolar olan toplam maliyet iPhone 18 Pro ile birlikte 726 dolara kadar yükselecek. Peki bu maliyet artışları son tüketiciye nasıl yansıyacak?

Apple iPhone 17 Pro’nun 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip versiyonunu ABD’de 1099 dolardan satışa sunmuştu. Şirket bu fiyat üzerinden yüzde 47 brüt kar marjı elde etti. Aynı kar oranı korunursa iPhone 18 Pro’nun fiyatı 1371 dolar (63.682 TL) seviyesine kadar çıkabilir. Ancak bazı kaynaklar Apple’ın bu kadar yüksek bir artış yapmayacağını belirtiyor. Yani şirketin brüt kar marjını yüzde 44 seviyesinde tutarak yeni modeli 1299 dolardan (60.339 TL) başlayan fiyatlarla sunması ihtimaller dahilinde.

iPhone 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'dan şu ana dek konuyla ilgil ibir açıklama gelmese de iPhone 18 serisinin parça parça tanıtılacağı iddia ediliyor. Yani bu yılın eylül ayında sadece iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Standart iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise önümüzdeki yılın başlarında çıkacak diyebiliriz.

iPhone 18 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.3 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada

6.3 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada Yonga Seti: Apple A20 Pro (2 nm)

Apple A20 Pro (2 nm) Arka Kameralar: 48 MP ana - 200 MP iddiaları da bulunuyor 48 MP Ultra Geniş Açı 48 MP Telefoto

Ön Kamera: 24 MP

24 MP RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 4,100 - 4,250 mAh arası

4,100 - 4,250 mAh arası Şarj Hızı: 45W

Editörün Yorumu

Apple CEO’su Tim Cook’un açıklamasından zaten bir fiyat artışının yolda olduğunu anlamıştık. Yalnız ne zaman geleceğine dair bir bilgi verilmemişti. Son raporlara göre ise önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak iPhone 18 Pro bileşen maliyetlerindeki artış nedeniyle zamlı gelecek. Umarım bu fiyat artışı Türkiye’ye çok fazla yansımaz.