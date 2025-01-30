iPhone 16'dan Beklediğini Bulamayan Apple'ın En Büyük Umudu Ucuz iPhone'lar

Akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen gün biraz daha artarken, günümüzde Apple bile telefon satmakta zorlanıyor. Bir süredir inovasyon eksikliği ve yapay zekada geri kalmakla eleştirilen şirketi geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı iPhone 16 serisi bile kurtaramadı. Bu doğrultuda Aralık ayından itibaren hisseleri negatif dalgalanan Apple yatırımcıları, hayatlarında ilk defa endişeli. İşte detaylar!

2025, Apple için Zorlu Geçecek

Günümüzde dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple, 10 yıldan uzun zamandır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Şirketin iPhone başta olmak üzere her ürünü bir öncekinden daha fazla satarak teknoloji devine bir servet kazandırıyor. Ya da en azından yakın zamana kadar durum böyleydi.

Son birkaç yıldır beklentilerin altında kalan şirket için işler değişti. Apple ile ilgili "her sene aynı telefon" eleştirilerini mutlaka duymuşsunuzdur. Her ne kadar bunda biraz "abartı" söz konusu olsa da özellikle iPhone 14 ve sonraki modellerde eleştrilerdeki haklılık payı "bir nebze de olsa" arttı.

Tasarım, teknoloji ve inovasyon anlamında yerinde sayan Apple, birkaç yenilik denediyse de kullanıcıları memnun etmeyi başaramadı. Tüm bunların üstüne sadece iPhone 15 Pro ve daha üst modellerde çalışan Apple Intelligence da beklentilerin altında kalınca kullanıcılar yeni bir telefon almak için bir neden bulamadı.

Bir yanda Apple cephesinde bunlar yaşanırken, rakipler ise yerinde durmadı. Daha iyi ekran, daha iyi kamera ve daha uzun pil ömrü gibi yenilikler sunan ve gerekirse üçe katlanabilen modeller peş peşe piyasaya sürüldü. Tüm bunlar "sıkılan" iPhone kullancılarının rakipleri daha çok tercih etmesine neden oldu.

Özellikle Çin, Apple için son iki yıldır büyük bir sorun haline geldi. 2024’te bölgedeki satışlar %8 düşüşle 66,9 milyar dolara geriledi. Şimdi ise tüm bunların Apple'ın yakın zamanda yayınlayacağı üç aylık kazanç raporunu etkilemesi bekleniyor. İddialara göre şirketin zayıf raporu hisselerin düşüşüne neden olacak.

Ancak şirketin 2025'te her şeyi tersine çevirecebilecek bazı hamleleri var. Uygun fiyatlı iPhone SE 4, yeni iPad’ler ve MacBook Air’ler yakında raflarda yerini alacak. Tüm bunların şirketin düşen satışlarını artırması ve yatırımcıların bir sonraki çeyreğe daha çok umutla bakmasını sağlaması bekleniyor. Özellikle ucuz iPhone şirketin en büyük silahı gibi duruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz. Sizce Apple yeni ürünlerle beraber bu sorunu da aşacak mı yoksa şirketi çok daha kmtü günler mi bekliyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.