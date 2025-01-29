Apple, iPhone 16 Özelliklerini iPhone 13 Fiyatına Sunmaktan Vazgeçti

Apple'ın merakla beklenen telefonu iPhone SE 4 ile ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugüne kadar duyduğumuz her gelişme, Nisan 2025'te çıkacak telefonun iPhone 14'e benzer bir tasarımda olacağını ve çentikle geleceğini gösteriyordu. Ancak bir süre önce ortaya atılan bir iddia, çentik yerine Dinamik Ada tartışmalarının başlamasına neden oldu. Şimdi ise bu tartışmalara son nokta koyuldu.

Apple'ın Yeni Bütçe Modeli iPhone SE 4'te Çentik Onaylandı

iPhonse SE 4'te çentik yerine Dinamik Ada kullanılacağı iddiası herkesi heyecanlandırsa da gerçeğin ortaya çıkması çok uzun sürmedi. Ancak DSCC'den güvenilir analist Ross Young, iPhone SE 4'ün Dinamik Ada yerine çentikli bir tasarıma sahip olacağını doğruladı.

Önceki söylentiler, iPhone SE 4'ün 48MP kamera ve Dinamik Ada gibi premium özelliklerle geleceğini iddia ediyordu. Ancak Apple'ın bütçe modellerinde maliyeti düşük tutma stratejisi, bu beklentileri bir hayale dönüştürdü. Yeni model, iPhone 14 benzeri bir tasarım ve tekli arka kamera ile gelecek.

Apple, premium modellerle bütçe modelleri arasında belirgin farklar yaratarak kullanıcıları daha yüksek fiyatlı ürünlere yönlendirmeyi hedefliyor. Dinamik Ada gibi öne çıkan özellikler, bu stratejinin bir parçası olarak yalnızca üst segment modellerde yer alıyor.

Pazartesi günü paylaşılan model telefonlar da çentikli tasarım ihtimalini desteklemişti. Ancak bu paylaşımlar güvenilirliği düşük sızıntı kaynaklarından geldiği için tam anlamıyla doğrulanmamıştı. Ross Young'ın açıklaması ise çentikli tasarımı kesinleştirdi.

Apple'ın yeni bütçe dostu iPhone SE 4'ü Nisan aylarında tanıtması bekleniyor. Her zaman olduğu gibi en gerçek bilgiyi bu tarihte telefon tanıtıldığında öğreneceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple, çentik yerine Dinamik Ada kullanmalı mıydı yoksa iPhone 14 tasarımı günümüz standartları için hala yeterli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.