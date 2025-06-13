Apple'a Göre Bu iPhone Modeli Artık Bir Külüstür

Bilmeyenler için Apple, bir ürünü satıştan kaldırdıktan beş yıl sonra o cihazı "vintage" (eski) olarak sınıflandırıyor. Bu kategorideki cihazlar için Apple Store'lar ve yetkili servis sağlayıcılar sınırlı da olsa teknik destek sunmaya devam ediyor. Ancak, Apple bu ürünler için artık yedek parça garantisi vermiyor. Şirket, kısa süre önce bu listeye yeni bir modeli daha ekledi.

Eylül 2018’de piyasaya sürülen iPhone XS, yalnızca bir yıl sonra Apple’ın resmi satış listesinden çıkarılmıştı. Bazı mağazalarda 2020 yılına kadar satılmaya devam eden cihaz, 5 yıllık satış sonrası süresini doldurarak resmi olarak "vintage" statüsüne ulaştı.

iPhone XS Bir Yıl Sonra Servis Desteğinden de Mahrum Kalabilir

Kısa bir süre önce vintage (eski) cihazlar listesine eklenen iPhone XS için görünüşe göre daha da zorlu günler kapıda. Çünkü Apple, bir ürünü satıştan kaldırdıktan yedi yıl sonra onu tamamen "kullanımdan kaldırılan" (obsolete) ürünler listesine alıyor. Bu listeye giren cihazlara artık hiçbir servis ya da yedek parça desteği sunulmuyor.

Bu doğrultuda, 2019 yılında satıştan kaldırılan iPhone XS’in 2026 yılında "kullanımdan kaldırılan" statüsüne geçmesi bekleniyor. Ancak, vintage listeye geç girmesi gibi burada da bir yıllık gecikme yaşanabilir ve cihaz 2027 yılında bu listeye dahil edilebilir. iPhone XS'in büyük ekranlı versiyonu olan iPhone XS Max, herhangi bir gecikme olmadan Kasım 2024’te vintage listesine eklenmişti.

2017’de tanıtılan iPhone X’in halefi olarak gelen iPhone XS, zamanında A12 Bionic işlemcisi, geliştirilmiş kamera özellikleri ve çift SIM desteğiyle satışa sunulduğu günler teknoloji dünyasında ses getirmeyi başarmıştı. Aynı gün tanıtılan iPhone XS Max ise tüm bu özelliklere ek olarak 6.5 inçlik büyük ekranıyla öne çıkıyordu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone XS, artık yedek parça desteği verilmeyecek kadar eski bir cihaz mı? Yorumlarda buluşalım...