iOS 26 Tanıtıldı: iPhone'lar Baştan Aşağı Değişecek!

Apple'ın merakla beklenen yazılım etkinliği WWDC 2025, 9 Haziran 2025 Pazartesi akşamı Türkiye saati ile 20:00'da başladı. Bu yılki etkinlikte Apple, teknoloji dünyasını şaşırtan bir karar alarak geleneksel sıralı numaralandırma sistemini terk etti ve iOS 19 yerine doğrudan iOS 26'yı tanıttı. Peki iPhone'ları baştan aşağı yenileyen iOS 26 özellikleri neler? İşte detaylar!

iOS 26 Özellikleri

iOS 26'nın öne çıkan özelliklerinden biri, 2D fotoğraflardan 3D efekt üreten yenilikçi teknoloji. Kullanıcılar telefonlarını ellerinde hareket ettirdikçe, kilit ekranındaki fotoğraflar derinlik kazanarak adeta canlanıyor. Dinamik saat widget'ı, arka plan görüntüsündeki boş alana göre boyutunu otomatik olarak ayarlıyor.

Bildirimler geldiğinde sistem, hem bildirimlere yer açarken hem de fotoğraftaki önemli unsurları görünür tutuyor. Müzik dinleyenler için ise kilit ekranı, çalan müziğin albüm kapağına göre dinamik olarak değişiyor.

Kamera uygulaması, ayarları değiştirmek için pratik kaydırma hareketleri sunuyor. Fotoğraflar uygulaması ise Library (Kitaplık) ve Collections (Koleksiyonlar) sekmeleriyle yeniden düzenlendi. 3D uzamsal fotoğraf desteği, sadece kilit ekranıyla sınırlı kalmayıp Fotoğraflar uygulamasına da eklendi.

Apple'ın tüm uygulamaları, FaceTime ve CarPlay dahil olmak üzere yeni Liquid Glass tasarım diliyle güncellendi. Bu tasarım, tüm platformlarda tutarlı ve etkileyici bir deneyim sunuyor.

Günde 600 milyon kez kullanılan CarPlay, kapsamlı güncellemeler aldı. Buna göre iPhone'daki widget'lar doğrudan CarPlay'de kullanılabiliyor. Live Activities (Canlı Etkinlikler) desteği de CarPlay'e eklendi. Arama geldiğinde kompakt tasarım sayesinde navigasyon gibi içerikler görünür kalıyor. Aston Martin ile tanıtılan CarPlay Ultra, araç ve klima kontrollerini doğrudan arayüze entegre ediyor.

Telefon uygulaması da baştan sona yenilendi. Sesli mesajlar ve cevapsız aramalar, metin mesajları gibi birleşik görünümde sunuluyor. Yeni Call Screening özelliği, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessizce yanıtlıyor ve arayan kişi kimliğini ve arama nedenini paylaştıktan sonra telefonu çaldırıyor.

Yeni Hold Assist özelliği, telefonda beklemede kalma deneyimini tamamen değiştiriyor. Sistem, bekleme müziğini otomatik olarak algılıyor ve sıranızı koruyor. Arama bağlantısı devam ederken, kullanıcının hatta beklemesine gerek kalmıyor. Canlı temsilci hatta geldiğinde, telefon temsilciye bir dakika beklemesini söylüyor ve sizi tekrar aramaya bağlıyor.

Söylentilerde belirtildiği gibi, grup mesajlarına arka plan desteği geldi. Kullanıcılar dinamik arka planlar arasından seçim yapabiliyor veya kendi fotoğraflarını kullanabiliyor. Image Playground özelliği ile mesajlar için görsel içerik üretmek de mümkün hale geldi.

Mesajlar uygulaması iOS 26 ile büyük bir güncelleme aldı. Grup sohbetlerine yazma göstergeleri eklendi ve artık kimin yazdığını görebiliyorsunuz. Yeni anket özelliği ile grup kararları kolaylaştı. Apple Intelligence, anket oluşturmanın uygun olabileceği anları tespit edip öneride bulunuyor.

Grup sohbetlerinde Apple Cash ile para gönderme ve alma da mümkün hale geldi. Güvenlik tarafında, metin mesajları için de filtreleme araçları geldi. Bilinmeyen gönderenler özel bir alanda görünüyor ve siz kabul edene kadar sessizde kalıyor. Sistem, "masanız hazır" veya doğrulama kodları gibi zaman açısından kritik mesajları otomatik olarak algılayıp gösteriyor.

Apple'ın cihaz üzerinde çalışan modelleriyle desteklenen Canlı Çeviri özelliği, Mesajlar uygulamasına entegre edildi. Yazdığınız mesajlar anında çevriliyor ve karşı tarafın yanıtları da sizin için anlık olarak tercüme ediliyor.

Telefon görüşmelerinde de çeviri desteği mevcut. Konuşurken söyledikleriniz gerçek zamanlı olarak çevriliyor ve karşı taraf çevrilmiş sesi duyuyor. Karşılık verdiklerinde ise siz onların sesinin çevirisini duyuyorsunuz. Bu özellik, iPhone kullanmayan kişilerle görüşürken bile sorunsuz çalışıyor. FaceTime'da da canlı altyazı çevirisi bulunuyor.

Metin açıklamaları Genmoji'ye dönüştürülebiliyor. İki emoji birleştirilebiliyor veya açıklamayla kombinlenebiliyor. Memoji'lerde farklı ifadeler eklenebiliyor. ChatGPT stilleri Image Playground'da görsel oluşturmak için kullanılabiliyor. Apple, ChatGPT entegrasyonunda gizliliğe önem vererek, izniniz olmadan hiçbir şeyin paylaşılmadığını vurguluyor.

Apple Servisleri Güncellemeleri

Apple Music: "Automix" özelliği ile şarkılar beat eşleştirme ve zaman uzatma ile kusursuz şekilde birbirine karışıyor. Şarkı sözleri çevirisi ve telaffuz desteği eklendi. Müzik iğneleri (Music pins) ile çalma listelerini veya sanatçıları kütüphanenizin en üstüne sabitleyebiliyorsunuz.

Haritalar: Yeni Haritalar, rutinlerinizi ve gittiğiniz yerleri hatırlıyor. Favori rotalarınızı, çocukları bırakma veya kahve molası gibi durakları kaydediyor. Ziyaret Edilen Yerler özelliği, dükkan veya restoran gibi yerlerde bulunduğunuzu algılıyor ve geçmişte ziyaret ettiğiniz yerleri görüntülemenizi sağlıyor. Önemli gecikmeler olduğunda alternatif rota seçenekleriyle bildirim alıyorsunuz.

Apple Wallet: Sürücü belgeleri 9 eyalet ve Porto Riko'da mevcut, daha fazlası yolda. ABD pasaportunuz için dijital kimlik oluşturabiliyorsunuz. 20'den fazla marka araç anahtarı desteği sunuyor, 13 marka daha yakında eklenecek. Apple Pay, mağazada alışveriş yaparken puan kullanma veya taksitle ödeme seçenekleri sunuyor. Wallet artık Apple Pay dışındaki siparişleri de takip ediyor.

500 milyon kişinin iPhone'da oyun oynadığı düşünüldüğünde, Apple yeni bir Games uygulaması sunuyor. Bu uygulama güncellemeleri, kaçırılmaması gereken etkinlikleri ve size özel önerileri gösteriyor. Apple Arcade özel sekmesi, Library sekmesinde ise App Store'dan indirdiğiniz tüm oyunları görüp doğrudan oynayabiliyorsunuz.

Play Together sekmesi arkadaşlarınızın ne oynadığını gösteriyor, skorları ve başarıları karşılaştırmanıza olanak tanıyor. Game Center lider tablolarının üzerine inşa edilen meydan okumalar, tek oyunculu oyunları arkadaşlarla rekabet haline getiriyor.

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