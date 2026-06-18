Apple'ın Kameralı AirPods Modeli İçin Geri Sayım Başladı!

Apple, tüketici elektroniği tarafında son dönemlerin en dikkat çekici hamlelerinden birine hazırlanıyor. Şirketin kameralı ve Siri destekli bir AirPods modeli üzerinde çalıştığı uzun süredir gündemde. Hatta şimdiye kadar bu cihaz hakkında birçok iddia ve sızıntı ortaya çıktı. Son olarak kamera ve Siri destekli yeni AirPods modelinin ne zaman tanıtılacağı ile ilgili önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar...

Kameralı AirPods Ne Zaman Tanıtılacak?

Henüz hangi isimle piyasaya sürüleceği bilinmeyen bu kulaklık sahip olduğu kameralar ve Siri desteğiyle dikkat çekmeye hazırlanıyor. Apple'a dair güvenilir sızıntılarıyla bilinen Mark Gurman'ın kısa süre önce paylaştığı bilgilere göre kameralı AirPods modeli 2027 yılında kullanıcılarla buluşacak.

Aslında Apple'ın bu ürünü ilk etapta 2026 yılında tanıtmayı planladığı söyleniyordu. Ancak şirketin yapay zekâ tarafında hedeflediği noktaya henüz ulaşamaması ve bu nedenle ürünün beklentileri karşılamayabileceği yönündeki endişeler nedeniyle lansmanın ertelendiği belirtiliyor. En azından sektörün en güvenilir kaynaklarından biri olarak gösterilen Mark Gurman'ın aktardığı bilgiler bu yönde.

Kameralı AirPods Neler Sunacak?

Kameralı AirPods modelinin tam olarak hangi özelliklerle geleceği henüz net değil. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre bu cihaz, yalnızca bir kablosuz kulaklık olmanın ötesine geçerek yapay zekâ destekli bir giyilebilir teknoloji ürünü olacak. Bunun sebebi ise kulaklıklara entegre edilmesi beklenen kameralar olacak.

İddialara göre AirPods'taki kameralar çevredeki nesneleri, mekanları ve diğer her şeyi algılayabilecek. Kullanıcılar da bu bilgiler üzerinden Siri'ye çeşitli sorular yöneltebilecek. Apple Intelligence altyapısıyla çalışması beklenen sistemin gördüğü nesneler hakkında anlık bilgiler sunabileceği belirtiliyor.

Mesela kullanıcı karşısındaki bir tarihi eser hakkında Siri'den detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca sadece bununla kalmayıp navigasyon desetği de sunması bekleniyor. Öyle ki kullanıcılara yol tarifleri hazırlayabileceği söyleniyor. Böylece kameralı AirPods, günlük hayatta önemli bir noktaya sahip olacak.

Editörün Yorumu

Apple'ın kameralı AirPods modeliyle ilgili beklentim oldukça yüksek. Bu cihaz hakkında geçen yıldan bu yana sürekli yeni söylentiler ortaya atılıyor. Özellikle Siri desteği sayesinde günlük kullanımda büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Ancak ne kadar başarılı bir ürün olacağını ancak tanıtıldığında görebileceğiz. Şimdilik tüm bilgiler iddialardan ibaret.