Apple, iOS 27 ile Ezberleri Bozdu! Eski iPhone'lar Resmen Uçuyor
Apple, kısa süre önce iOS 27'yi beta kullanıcıları için yayınlamıştı. Yeni sürümle ilgili ilk kullanıcı geri bildirimleri de gelmeye başladı.
⚡ Önemli Bilgiler
- iOS 27'nin beta sürümünü deneyen kullanıcılar, özellikle eski iPhone modellerinde uygulama açılışları ve sistem akıcılığı konusunda belirgin performans artışları yaşandığını söylüyor.
- Apple'a göre iOS 27, sistem kaynaklarını daha verimli kullanacak şekilde optimize edildi. Şirket, uygulama açılışlarında yüzde 30'a, AirDrop hızlarında ise yüzde 80'e varan iyileştirmeler sağlandığını belirtiyor.
- Apple geçmişte bazı eski iPhone modellerinde performans kısıtlaması uyguladığını kabul etmişti. Ancak ilk kullanıcı geri bildirimlerine göre iOS 27, beklentilerin aksine eski iPhone'ları yavaşlatmak yerine daha akıcı hâle getiriyor.
Apple, her yıl büyük bir iOS güncellemesi yayınlayarak iPhone kullanıcılarına yeni özellikler sunarken, sistem genelindeki hataları da gidermeye devam ediyor. Ancak yeni özelliklerden memnun olan kullanıcıların yanında eski model iPhone sahipleri de her güncelleme sonrası cihazlarının yavaşladığını öne sürüyor. Hatta bu tartışma yıllardır sürüyor.
Apple'ın kullanıcıları yeni modellere geçmeye zorlamak için planlı eskitme uyguladığı düşünülüyor. Peki iOS 27 ile tablo değişti mi? Apple'ın kısa süre önce duyurduğu yeni sürüm eski iPhone modellerini gerçekten yavaşlatıyor mu? İşte gelen bilgiler...
iOS 27, Eski iPhone'ları Hızlandırdı mı?
Kısa süre önce beta kullanıcıları için yayınlanan iOS 27 için ilk geri bildirimler gelmeye başladı. Kullanıcı yorumlarına bakıldığında özellikle iPhone 17 serisi sahiplerinin güncellemeden oldukça memnun olduğu görülüyor. Sistem genelinde animasyonların daha akıcı olduğu ve uygulamalar arası geçişlerin hızlandığı belirtiliyor.
En yeni iPhone modellerinin çok daha hızlı hâle gelmesi beklenen bir durumdu. Ancak burada dikkat çeken asıl nokta eski iPhone modellerinden gelen yorumlar oldu. Son birkaç yıldır Apple'ın planlı eskitme uyguladığını düşünen bazı kullanıcılar, iOS 27'nin beklentilerin aksine cihazlarını yavaşlatmadığını, hatta iOS 26'ya kıyasla daha akıcı hâle getirdiğini ifade ediyor. Özellikle uygulama açılış süreleri, uygulamalar arası geçişler ve genel sistem performansında gözle görülür iyileşmeler yaşandığı söyleniyor. Bu da kullanıcıları oldukça şaşırttı.
Tabii iOS 27 şu anda beta sürecinde. Haziran ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bundan sonra daha fazla geri bildirim gelecektir.
iOS 27, iPhone'ları Nasıl Hızlandırıyor?
Apple'ın açıklamasına göre iOS 27, sistem kaynaklarını çok daha verimli kullanacak şekilde optimize edildi. Bu sayede telefon işlemcisindeki yük azaltıldı. Sadece yeni değil, eski iPhone'ları da etkileyen bu gelişmeyle beraber uygulamalar daha hızlı açılmaya başlandı ve sistem genelinde daha akıcı bir kullanım mümkün hâle geldi.
Şirketin paylaştığı verilere göre uygulama açılışları yüzde 30'a kadar hızlanırken, AirDrop aktarım hızlarında yüzde 80'e varan artış sağlandı. Ayrıca Fotoğraflar uygulamasının da yaklaşık yüzde 70 daha hızlı açıldığı belirtiliyor. Tabii bu rakamlar herkeste aynı olmayacaktır. Gerçek kullanımda cihaz modeline ve kullanım alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak beta sürümünü deneyen kullanıcıların büyük çoğu iOS 27'nin performans konusunda önceki sürüme kıyasla daha iyi olduğu konusunda hemfikir.
Apple Geçmişte Eski iPhone'ları Bilerek Yavaşlattı mı?
Bu konu teknoloji dünyasında en çok tartışılan başlıklardan biri. Apple'ın geçmişte bazı eski iPhone modellerinin performansını bilerek düşürdüğü resmî olarak doğrulanmıştı. Öyle ki şirket, 2017 yılında yaptığı açıklamada bunu kabul etmişti. Gerekçe olarak ise pil sağlığı düşen iPhone'larda yaşanan ani kapanmaları önlemeyi göstermişti. Yani Apple performans kısıtlamasının kullanıcıları yeni modellere yönlendirmek için değil, beklenmedik kapanmaları engellemek amacıyla yapıldığını savunmuştu.
Ancak bu durum yine de büyük tepki çekti. Çünkü kullanıcılara cihazlarının neden yavaşladığı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Zamanla Apple hakkında birçok ülkede çok sayıda dava açıldı. Şirket bu davaların önemli bir kısmını uzlaşmayla sonuçlandırsa da yüz milyonlarca dolarlık tazminat ödemek zorunda kaldı.
Hangi iPhone Modelleri iOS 27 Güncellemesini Alıyor?
- iPhone 11
- iPhone SE 2. nesil ve üzeri
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
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Editörün Yorumu
Açık söylemek gerekirse Apple, önceki yıllarda iOS 27 kadar yüksek bir performans artışı sunmuyordu. Ki bu sefer eski iPhone sahiplerinin bile performansın arttığını söylemesi bunu açıkça gösteriyor. Bu nedenle şirketin bu kez gerçekten güzel bir iş çıkardığını düşünüyorum.