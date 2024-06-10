Windows'u Tarihe Gömecek Yeni macOS Sequoia Tanıtıldı

Apple, bugün düzenlenen WWDC 2024'te teknoloji dünyasındaki kartları yeniden dağıttı. Teknoloji devi yapay zekanın merkezde olduğu geliştirici etkinliğinde, iOS 18 başta olmak üzere sevilen işletim sistemlerinin yeni versiyonunu tanıttı. Elbette ki gecenin yıldızlarından biri ise yeni macOS Sequoia oldu.

Peki yapay zeka özellikleri ile dikkat çeken yen, macOS Sequoia, kullanıcılara neler sunuyor? Gelin birlikte göz atalım.

macOS Sequoia Özellikleri

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde merakla beklenen yeni işletim sistemi macOS 15 Sequoia'yı tanıttı. Kullanıcıların uzun zamandır beklediği iPhone yansıtma ve daha pek çok özellik, bu sürüm ile birlikte hayatımıza giriyor.

macOS 15 Sequoia ile birlikte gelen en önemli yeniliklerden biri, iPhone yansıtma özelliği. Bu özellik sayesinde, iPhone'unuzu Mac ekranınızda görüntüleyip kontrol edebilirsiniz. Telefon bildirimlerini Mac'inizde almanın yanı sıra, ses geçişi özelliğiyle de iPhone'unuzdaki sesleri Mac hoparlörlerinizden dinleyebilirsiniz.

Böylece, dokunmatik olmayan bir arayüz üzerinden telefonunuzu kullanabilirsiniz. Apple'ın tarayıcısı Safari de macOS 15 Sequoia ile birlikte önemli güncellemeler aldı. Makine öğrenimi sayesinde sayfadaki ilgi çekici öğeleri tespit eden "highlights" özelliği, okuma modundaki özetler ve içerik tabloları gibi yeni özellikler de yapay zekâ desteğiyle sunuldu.

Ayrıca, sayfa içi video içerikleri için "viewer" modu da eklenmiş durumda. macOS 15 Sequoia ile birlikte Keychain de büyük bir güncelleme alıyor. Yeni ve platformlar arası Parola uygulaması, Wi-Fi şifreleri, geçiş anahtarları, doğrulama kodları ve paylaşılan parolalar gibi birçok farklı hesap bilgisini saklayabilecek.

Uygulama, iOS, iPad, Mac, VisionOS ve hatta Windows cihazlarında kullanılabilecek. macOS 15 Sequoia'nın geliştirici beta sürümü bugün itibarıyla kullanıma sunuldu. Genel beta sürümleri ise bu ay içinde yayınlanacak. Apple kullanıcıları, yeni işletim sistemini deneyimlemek için sabırsızlanıyor.

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