Apple'ın En Çok Beklenen Ürünü Siri Engeline Takılıyor!

Apple tüm ürünlerinde yapay zeka entegrasyonunu arttırmaya devam ederken beklenmedik bazı aksilikler de çıkıyor. Onlardan biri de büyük bir merakla beklenen Siri AI eklentisi idi. Birçok Apple kullanıcısı tarafından merakla beklenen özellik Siri'nin sahip olduğu yetenekleri arttırırken daha kapsamlı bir kullanım deneyimi de sunacaktı. Ancak Siri AI eklentisi ertelendi ve bunun beraberinde yine heyecanla beklenen Apple akıllı ekranı da ertelenmiş oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple'ın Akıllı Ekranı İçin Bir Süre Daha Bekleyeceğiz

Geçtiğimiz hafta, Apple için oldukça önemliydi. Zira Apple'ın yapay zeka sesli asistanı Siri için büyük bir güncelleme gelecekti. Siri'nin yapay zeka özelliklerini arttıran ve daha kapsamlı bir kullanım deneyimi sunacak olan Siri AI eklentisi geçtiğimiz hafta gelmesi beklenen güncellemenin içerisindeydi ancak bu özelliği bir süre daha bekleyeceğiz. Zira bahsi geçen güncelleme ertelendi.

Bu ertelemeye sebep olarak Apple'ın kendi içerisindeki çalışmaların tam olarak bitmemesi veyahut güncellemenin yeterince test edilememesi gibi pek çok faktörü suçlu gösterebiliriz. Bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi ancak Apple beklenilen güncellemenin hazırlanması için daha fazla sürenin gerekli olduğunu ve bu güncelleme ile birlikte pek çok özelliğin daha da iyi olacağını bildirdi.

iOS 18 ile birlikte gelmeyeceği kesinleşen güncellemenin önümüzdeki yıl gelmesi bekleniyor. Fakat bu durumdan etkilenen sadece yapay zeka özelliklerine sahip olamayan Siri olmadı. Zira uzun zamandır Apple tarafından bir akıllı ev ekranının piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tahmin edeceğiniz üzere temelinin "Siri" tarafından atılacak olduğu bu akıllı ekran da Siri AI eklentileri gibi ertelenmiş oldu.