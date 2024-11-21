Apple TV'de Film Satın Alma ve Kiralama Fiyatlarına Dev Zam Geldi!

En popüler platformlardan biri olan Apple TV, Türkiye'de kullanıcılara çok uygun fiyat karşılığında film satın alma veya kiralama imkânı sunuyordu. Teknoloji devi Apple tarafından alınan yeni karar ile birlikte platformdaki filmlerin fiyatına zam geldi.

Apple TV'deki Filmlerin Fiyatı Ciddi Oranda Arttı

Apple TV, çok uzun zamandır zam gelmediğinden dolayı oldukça uygun fiyata filmler sunuyordu. Öyle ki hizmet üzerinden ortalama 18,99 TL fiyat karşılığında film satın alınabiliyordu. Film kiralamanın bedeli ise yalnızca 4,99 TL'ydi.

Bu ücretler günümüzde çok düşük olduğu için, Apple TV üzerinden film satın almak veya kiralamak sıkça tercih ediliyordu. Platforma gelen zam ile birlikte fiyatlar çok ciddi ölçüde arttı.

Daha önce 18,99 TL'ye satın alınabilen filmler 199,99 TL'ye yükseldi. Film kiralama ücreti ise 29,99 TL oldu. Örneğin şu anda Furiosa: A Mad Max Saga filmini satın almak isterseniz zamlı fiyattan ödeme yapmanız gerekecek.

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