Türkiye'de Sinemada En Çok İzlenen Filmler (28-30 Haziran 2024)
28-30 Haziran 2024 tarihinde pek çok film vizyona girdi. Peki, Türkiye'de sinemada en çok izlenen filmler hangileri? İşte merak edilen liste!
Her hafta pek çok film vizyona giriyor. Bu yapımların bir kısmı yoğun ilgiyle karşı karşıya kalarak büyük bir başarının altına imza atıyor. Peki, Türkiye'de sinemada en çok izlenen filmler hangileri?
Box Office tarafından paylaşılan bilgilere göre 28-30 Temmuz tarihleri arasında sinemada en yüksek hasılat elde eden film Inside Out 2 (Ters Yüz 2) oldu. En iyi animasyon filmleri arasında yerini alan Ters Yüz 2 hafta sonu 25 milyon 904 bin 544 TL kazancın sahibi oldu. Yapımın toplam hasılatı ise 198 milyon 831 bin TL'ye ulaştı.
Türkiye'de Sinemada En Çok İzlenen Filmler Hangileri?
|Sıra
|Film Adı
|Salon
|Hafta
|Hafta Sonu Hasılat
|Hafta Sonu İzleyici
|Toplam Hasılat
|Toplam Seyirci
|1.
|Ters Yüz 2
|530
|3
|25.904.544 TL
|145.168
|198.831.782 TL
|1.166.603
|2.
|Siccin 7
|333
|3
|7.967.822 TL
|48.811
|63.166.219 TL
|406.556
|3.
|Sessiz Bir Yer: Birinci Gün
|376
|1
|6.065.236 TL
|31.966
|6.342.811 TL
|33.375
|4.
|Garfield
|179
|5
|1.421.683 TL
|8.459
|33.174.647 TL
|218.773
|5.
|Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık
|91
|8
|717.558 TL
|4.339
|65.948.700 TL
|409.029
|6.
|La Hayde Maske
|169
|1
|621.565 TL
|4.077
|621.565 TL
|4.077
|7.
|Yürüyen Şato
|60
|51
|516.500 TL
|3.325
|799.712 TL
|53.005
|8.
|Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç
|83
|4
|610.335 TL
|3.107
|13.031.290 TL
|73.796
|9.
|Blue Lock The Movie -Episode Nagi-
|63
|1
|509.989 TL
|2.758
|509.989 TL
|2.758
|10.
|Bir Zamanlar Gelecek: 2121
|105
|1
|373.504 TL
|2.183
|407.999 TL
|2.752
|11.
|Harruk
|91
|1
|313.505 TL
|1.905
|313.505 TL
|1.905
|12.
|Reel İstanbul Organize
|114
|1
|254.392 TL
|1.655
|254.392 TL
|1.655
|13.
|Şeytan Ayini
|69
|2
|200.283 TL
|1.043
|2.179.675 TL
|12.652
|14.
|Motorcular
|82
|2
|208.935 TL
|992
|1.426.639 TL
|7.650
|15.
|Yüzyıl İleri
|39
|1
|191.610 TL
|951
|191.610 TL
|951
Bu Hafta Sinemada Neler Var: Vizyondaki Filmler - 2024
Beyazperdede her hafta yepyeni filmler gösterime giriyor. Peki, bu hafta vizyonda neler var? İşte, bu hafta vizyona girecek olan filmlerin güncel listesi!
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