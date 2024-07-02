Türkiye'de Sinemada En Çok İzlenen Filmler (28-30 Haziran 2024)

Her hafta pek çok film vizyona giriyor. Bu yapımların bir kısmı yoğun ilgiyle karşı karşıya kalarak büyük bir başarının altına imza atıyor. Peki, Türkiye'de sinemada en çok izlenen filmler hangileri?

Box Office tarafından paylaşılan bilgilere göre 28-30 Temmuz tarihleri arasında sinemada en yüksek hasılat elde eden film Inside Out 2 (Ters Yüz 2) oldu. En iyi animasyon filmleri arasında yerini alan Ters Yüz 2 hafta sonu 25 milyon 904 bin 544 TL kazancın sahibi oldu. Yapımın toplam hasılatı ise 198 milyon 831 bin TL'ye ulaştı.

Türkiye'de Sinemada En Çok İzlenen Filmler Hangileri?

Sıra Film Adı Salon Hafta Hafta Sonu Hasılat Hafta Sonu İzleyici Toplam Hasılat Toplam Seyirci 1. Ters Yüz 2 530 3 25.904.544 TL 145.168 198.831.782 TL 1.166.603 2. Siccin 7 333 3 7.967.822 TL 48.811 63.166.219 TL 406.556 3. Sessiz Bir Yer: Birinci Gün 376 1 6.065.236 TL 31.966 6.342.811 TL 33.375 4. Garfield 179 5 1.421.683 TL 8.459 33.174.647 TL 218.773 5. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık 91 8 717.558 TL 4.339 65.948.700 TL 409.029 6. La Hayde Maske 169 1 621.565 TL 4.077 621.565 TL 4.077 7. Yürüyen Şato 60 51 516.500 TL 3.325 799.712 TL 53.005 8. Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç 83 4 610.335 TL 3.107 13.031.290 TL 73.796 9. Blue Lock The Movie -Episode Nagi- 63 1 509.989 TL 2.758 509.989 TL 2.758 10. Bir Zamanlar Gelecek: 2121 105 1 373.504 TL 2.183 407.999 TL 2.752 11. Harruk 91 1 313.505 TL 1.905 313.505 TL 1.905 12. Reel İstanbul Organize 114 1 254.392 TL 1.655 254.392 TL 1.655 13. Şeytan Ayini 69 2 200.283 TL 1.043 2.179.675 TL 12.652 14. Motorcular 82 2 208.935 TL 992 1.426.639 TL 7.650 15. Yüzyıl İleri 39 1 191.610 TL 951 191.610 TL 951

Sinemada en fazla izlenen filmler hakkında ne düşünüyorsunuz? En beğendiğiniz filmler hangileri? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.