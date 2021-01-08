Apple, Zorla Çalıştırılan Uygur Türklerinin Ürettiği Ürünleri Almaya Devam Ediyor

The Information tarafından yayımlanan bir habere göre bazı Apple tedarikçileri fabrikalarında reşit olmayan çocukların çalışmasına izin veriyor. Teknoloji devinin ise çocuk işçilerin çalıştırıldığı fabrika ile ilişkisini kesmesi yaklaşık olarak üç yıl gibi bir zaman aldı.

Apple Zorla Çalıştırılan Uygur Türklerinden ve Çocuk İşçilerden Yararlanıyor

Information tarafından aktarılan bilgiler, bazı tedarikçilerinin reşit olmayan çalışanları işe almasına rağmen Apple’ın konu üzerinde durmadığını gösterdi. Apple, paylaşılan bilgilere göre 2014 yılında MacBook’larında kullandığı bağlantı noktalarının çoğunu üreten Suyin Electronics isimli bir Çin merkezli şirketin montaj hattında 15 yaşında iki çocuğu işe aldığını öğrendi. Teknoloji devi, reşit olmayan hiç kimsenin (16 yaşın altındaki kişilerin) işe alınmaması için çalışma politikasını düzeltene kadar şirketle iş birliğini sonlandırdığını duyurdu.

Suyin, çocuk işçi çalıştırmayacağının sözünü vermiş olsa da Apple tarafından üç ay sonra yapılan bir denetimle birlikte 14 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere üç reşit olmayan işçi çocuğun daha çalıştığı gün yüzüne çıktı.

Teknoloji devi denetimden sonra şirketle yaptığı iş birliğini tamamen sonlandırmış olsa da Apple’ın tedarikçi şirketle çalışmayı tamamen bırakması üç yılını aldı. İki şirket arasındaki sözleşmenin şartlarının yerine getirilmesi için eski Macbook’ların HDMI ve USB bağlantı noktalarını üretmeye devam etti. Suyin, reşit olmayan çalışanların kasıtlı olarak işe alınmadığını söyledi ve ilerleyen yıllarda Apple tarafından yapılan denetimlerin sorunsuz bir şekilde geçtiğini ifade etti.

Apple’ın tedarikçi sorumluluğunu üstlenen ekibi, bunun gibi konulardan sorumlu ve ekibin on eski üyesi, The Information’a Suyin ile yaşananların diğer tedarikçilerle de tekrarlandığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bu durum ise Apple’ın çalışanları güvende tutmak için tasarlanmış kuralları göz ardı eden tedarikçilerle iş birliği yapmayı bırakmakta çoğu zaman yavaş davrandığını gösterdi. Apple’ın harekete geçmekte gecikmesinin iş birliğini sonlandırmanın şirketin kârını azaltma ihtimalinin yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Şirketin bu nedenle tedarikçilere sert cezalar uygulama konusunda isteksiz olduğu tahmin ediliyor.

Apple daha önce de zorla çalıştırılan Uygur Türkleri tarafından üretilen ürünleri satın almakta ısrar etmişti. Bildiğiniz üzere Çin Halk Cumhuriyeti, Sincan Özerk Bölgesinde yaşayan Müslüman Uygur Türklerini cezalandırmak için onları zorla fabrikalarda çalıştırıyordu. Geçtiğimiz günlerde ABD ve Avrupa Birliği, zorla çalıştırılan işçilerin bulunduğu fabrikalardan ürün alınmasını yasaklayan kararlar almışlardı. Bu kararın ardından Apple, bu uygulamayı hemen devreye sokmak yerine ayak diretmiş ve bu işçilerin bulunduğu fabrikalardan tedarik sürecini değiştirmemişti. Bugün ise Apple'ın tedarikçilerinin bir kısmının hem çocuk işçi çalıştıkları hemde Uygur Türklerini kullandıkları gün yüzüne çıkmış oldu.

Siz Apple’ın çocuk işçi çalıştıran tedarikçilerle çalışması hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.