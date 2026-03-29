439 Bin TL İndirim! Toyota Dev Sıfır Araç Kampanyası!

Toyota Türkiye, Mart 2026’ya özel olarak C-HR Hybrid modeli için dikkat çeken bir kampanya duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre sınırlı sayıda araç için geçerli olacak indirim kapsamında bazı versiyonlarda ciddi fiyat düşüşleri sunuluyor. Özellikle giriş seviyesinde fiyatın 2 milyon TL seviyesine kadar gerilemesi kampanyayı daha da dikkat çekici hale getiriyor. İşte Toyota C-HR Mart 2026 kampanyası ve detayları...

Toyota C-HR Kampanyalı Fiyatı Ne Kadar?

Paylaşılan kampanya bilgisine göre en dikkat çeken indirim Toyota C-HR modelinin 1.8 Hybrid Flame e-CVT versiyonunda yapıldı. Modelin tavsiye edilen satış fiyatı 2.438.000 TL olarak açıklanırken, Mart ayına özel sınırlı sayıdaki araçlar için fiyat 1 milyon 999 bin TL seviyesine kadar düşüyor. Bu da yaklaşık 439 bin TL kadar bir indirim anlamına geliyor. Devamında yeni bir C-HR veya yeni bir Toyota satın almak isteyen müşteriler için farklı finansman destekleri de sunuluyor.

Toyota güncel kampanyalı fiyat listesinin tamamı şöyle:

1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.999.000 TL

1.8 Hybrid Passion e-CVT: 2.515.000 TL

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 2.870.000 TL

1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT: 2.970.000 TL

Toyota Sıfır Araç Kredi Oranları Ne Kadar?

Toyota tarafından paylaşılan bilgilere göre kampanya kapsamında finansman desteği de sunuluyor. Özellikle belirli donanım seviyelerinde geçerli olan kredi avantajına göre 300 bin TL kredi için 12 ay vade ve %1,49 faiz oranı sunuluyor. Bu kredi kampanyasının 1.8 Hybrid Passion e-CVT, Passion X-Sport e-CVT, Passion X-Sport JBL e-CVT ve Cam tavansız JBL versiyonlarında geçerli olduğunu belirtelim. Böylece üst donanımlı modellerde de satın alma maliyeti düşürülmüş oluyor.

Toyota C-HR Teknik Özellikleri Neler?

Motor : 1.8 Hybrid (benzin + elektrik motoru)

: 1.8 Hybrid (benzin + elektrik motoru) Toplam Sistem Gücü: 140 HP (yaklaşık)

140 HP (yaklaşık) Şanzıman : e-CVT otomatik

: e-CVT otomatik Çekiş : Önden çekiş (FWD)

: Önden çekiş (FWD) Yakıt Tüketimi ( karma ): ~4.7 – 5.0 lt/100 km

( ): ~4.7 – 5.0 lt/100 km 0-100 km/s: yaklaşık 9.9 sn

yaklaşık 9.9 sn Maksimum Hız: 170 km/s

170 km/s Batarya: Lityum-iyon hibrit batarya

Lityum-iyon hibrit batarya Sürüş Modları : Eco / Normal / Sport / EV

: Eco / Normal / Sport / EV Bagaj Hacmi: 388 litre

Toyota C-HR Hybrid modelinde yer alan 1.8 litrelik hibrit motor (benzin+elektrik) özellikle şehir içi kullanımda elektrik destekli sürüş sayesinde düşük yakıt tüketimi sunmayı hedefliyor. e-CVT otomatik şanzıman ile kombine edilen sistem, akıcı hızlanma karakteri ve konfor odaklı sürüş yapısıyla öne çıkıyor. Yeni nesil C-SUV platformu üzerine geliştirilen modelde gelişmiş sürüş destek sistemleri de standart olarak sunuluyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama asistanı ve çarpışma önleme sistemi gibi özellikler modelin güvenlik tarafında segmentinde güçlü bir alternatif olmasını sağlıyor.

Editörün Yorumu

Toyota C-HR için yapılan bu kampanya özellikle hibrit SUV arayan kullanıcılar açısından oldukça dikkat çekici görünüyor. Giriş seviyesinde fiyatın 1 milyon 999 bin TL bandına gerilemesi modelin yeniden fiyat-performans seçenekleri arasına girmesini sağlıyor. Zira aracın en yakın rakipleri arasında sayılabilecek yeni nesil T-Roc 2 milyon 300 bin TL lansman özel fiyatı ile satışa sunulurken diğer markalarda da rekabetçi bir fiyat etiketi henüz bulunmuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...