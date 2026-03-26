A101, Galaxy S25, Xiaomi 15T Pro ve Redmi Note 14 Pro Satıyor!

Geçen hafta iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Plus gibi modelleri satışa sunan A101, bu hafta daha uygun fiyatlı telefon seçenekleriyle raflarda yer alıyor. Şirketin satışa çıkardığı cihazlar arasında Galaxy S25, Xiaomi 15T Pro ve Redmi Note 14 Pro öne çıkıyor. İşte tüm detaylar!

A101'de Galaxy S25, Xiaomi 15T Pro ve Redmi Note 14 Pro'nun Fiyatları Ne Kadar?

A101’de Galaxy S25, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama seçeneğiyle satışta. Akıllı telefonun fiyatı 49.999 TL olarak belirlendi. Cihaz, Snapdragon 8 Elite işlemci, 50 MP ana, 10 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açı kameralarının yanı sıra 4.000 mAh kapasiteli bataryayla geliyor.

Xiaomi 15T Pro ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama opsiyonuyla geliyor. 6,83 inç boyutlarında bir ekrana sahip telefon, 50 + 50 + 12 megapiksel sensörlere ve 5.500 mAh’lik bir pile ev sahipliği yapıyor. Ürünün fiyatı 44.499 TL.

Biraz daha uygun fiyatlı bir model arayanlar için 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip Galaxy S21 FE bulunuyor. Cihaz, 6,4 inç büyüklüğünde ekran sunuyor. Ayrıca, 12 + 12 + 8 megapiksel sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumuna ve 4.500 mAh bataryaya sahip. Modelin fiyatı 19.999 TL seviyelerinde.

A101’de satılan bir diğer telefon Galaxy A26. 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle satışa sunulan cihazın fiyatı 15.499 TL. Model, 6,7 inç ekrana sahip ve arka kameraları 50 + 8 + 2 megapiksel çözünürlüğünde. 5.000 mAh bataryadan beslenen telefonda Exynos 1380 işlemci bulunuyor.

Redmi Note 14 Pro ise 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonda 6,67 inçlik bir ekran yer alıyor. 200 + 8 + 2 megapiksellik kameralarla gelen cihazda 5.500 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. Ürünün fiyatı ise 16.199 TL.

Marketteki tek seçenekler bunlar değil. 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip Galaxy A17, 13.499 TL fiyatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca Redmi Note 14 ve OPPO A5 11.999 TL, Tecno Spark 40 ve realme C75 12.299 TL, Red Magic 6R ise 15.999 TL’den kullanıcılarla buluşuyor.

Telefondan ziyade bir tablete ihtiyacınız varsa Galaxy Tab A11 modelini tercih edebilirsiniz. Ürün, 8,7 inç boyutlarında bir ekrana sahip ve 5.100 mAh bataryayla çalışıyor. Fiyatı 5.799 TL olarak açıklandı.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

