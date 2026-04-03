120Hz Ekranlı Bütçe Dostu Android Tablet Tanıtıldı! 8 GB RAM'i Var

Bütçe dostu Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Honor, Pad X10 Pro'yu tanıttı. Bununla birlikte Pad X10 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemci bulunuyor. Tablet ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Honor Pad X10 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11,5 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1508 x 2508 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 400 nit

İşlemci: Snapdragon 685

Snapdragon 685 RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 8 MP (f/2.0)

Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)

5 MP (f/2.2) Batarya: 8.300 mAh

Hızlı Şarj: 35W

Honor Pad X10 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Honor'un yeni tabletinde Snapdragon 685 işlemcisi bulunuyor. Qualcomm tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 60 FPS'te, Call of Duty Mobile ve battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırabiliyor.

İşlemcide 2.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.9 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Söz konusu işlemci vivo V50 Lite 4G, Realme 12 4G, Redmi Note 13 ve Realme 12 Lite dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer alıyor. Honor Pad X9'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Honor Pad X10 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Pad X10 Pro'nun ekranı 11,5 inç büyüklüğüne sahip. Tablet, LCD ekran üzerinde 1508 x 2508 piksel çözünürlük, 400 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, tabletin akıcı ekran deneyimi sunmasını sağlıyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Honor Pad X9'da 11,5 inç ekran boyutu, 1200 x 2000 piksel çözünürlük, LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı bulunuyor. Pad X10 Pro, önceki modelden daha yüksek bir çözünürlüğe sahip. Yenileme hızı ise iki modelde de aynı seviyede.

Honor Pad X10 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Honor'un yeni tableti 8.300 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Tablet ayrıca 35W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Serinin bir önceki modelinde ise 7.250 mAh batarya kapasitesi ve 23W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni modelin batarya kapasitesinde önemli bir artış yaşandı.

Honor Pad X10 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Pad X9'da ise 5 megapiksel f/2.2 diyafram açıklığına sahip arka kamera ve 5 megapiksel f/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera mevcut.

Honor Pad X10 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Honor Pad 10 ve Magic Pad 4 dahil olmak üzere Honor'un pek çok mobil cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tabletin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Honor Pad X10 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 1.700 yuan (11 bin TL)

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 1.900 yuan (12 bin 330 TL)

Honor Pad X10 Pro'nun 1.700 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 11 bin TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 13 bin TL civarı olabilir. Tabletin Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Editörün Yorumu

Benim için batarya kapasitesi oldukça önemli. Honor'un yeni tabletinde yer alan 8.300 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. Böylece tableti sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Cihazdaki işlemci ise PUBG Mobile'dan Mobile Legends'a kadar çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Öte yandan 120Hz yenileme hızının da çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ise yüksek yenileme hızının akıcı bir ekran deneyimi sunması. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki bu farkı çok belirgin bir şekilde hissetmiştim.