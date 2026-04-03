Honor 10.100 mAh Bataryalı Tablet Tanıttı! 144Hz Ekran ve Dahası

Honor, Pad 10 Pro isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla birlikte Pad 10 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüüme sahip olan tablette MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Honor Pad 10 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11,5 inç

11,5 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1840 x 2800 piksel

1840 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit İşlemci: Dimensity 8350 Ultimate

Dimensity 8350 Ultimate RAM: 12 GB

12 GB Arka Kamera: 13 MP (f/2.0)

13 MP (f/2.0) Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Batarya: 10.100 mAh

10.100 mAh Hızlı Şarj: 35W

35W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10

Honor Pad 10 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Honor'un yeni tableti, 11,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, LCD ekran üzerinde LCD ekran üzerinde 1840 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Honor Pad 9 Pro, 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip. Tablet 1600 x 2560 piksel çözünürlük, IPS LCD ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Pad 10 Pro, önceki modelden daha yüksek bir çözünürlüğe sahip.

Honor Pad 10 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Pad 10 Pro'da Dimensity 8350 Ultimate işlemcisi bulunuyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, Genshin Impact'i ortalama 59 FPS'te, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 3.35 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.20 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.20 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Pad 9 Pro'da ise Dimensity 8100 işlemcisi tercih edilmişti. MediaTek tarafından 5 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

Honor Pad 10 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Honor'un yeni tableti, 10.100 mAh batarya kapasitesine sahip. Dev batarya sayesinde tablet uzun pil ömrü sunuyor. Cihaz ayrıca 35W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pad 9 Pro'da 10.050 mAh batarya kapasitesi ve 35W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Honor Pad 10 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Pad 10 Pro'nun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/.20 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Pad 9 Pro'da ise 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera mevcut.

Honor Pad 10 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Honor Pad 10 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Honor Pad 10 ve Magic Pad 4 dahil olmak üzere Honor'un pek çok mobil cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tabletin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Honor Pad 10 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Android 16 tabanlı MagicOS 10'a sahip olan Honor Pad 10 Pro için 2 bin 699 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 17 bin 496 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 21 bin TL civarı olabilir. Tabletin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Honor Pad 10 Pro'nun işlemcisi dikkatimi çekti. Tabletteki güçlü işlemci, yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezinirken bile bu fark hissedilebiliyor.

Benim için işlemci ve ekran özelliklerinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmayı sevmiyorum. Pad 10 Pro, 10.100 mAh batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunuyor. Böylece tableti sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor.