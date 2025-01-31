Araç Sahipleri İçin Son Gün! Kayıt Yaptırmayana 28 Bin Lira Ceza

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu sisteme geçiş için son tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirledi. Yani bugün, kayıt işlemleri için son şans. Peki bu sistem nedir, neden bu kadar kritik? İşte detaylar:

Fişsiz Satış Dönemine Son

UTTS, araçların akaryakıt alımlarını dijital olarak takip eden bir sistem. Amacı, vergi kaçakçılığını ve "fişsiz" işlemleri önlemek. Araç sahipleri, aracına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) adlı bir cihaz taktırarak sisteme dahil oluyor.

Bu cihaz, benzin veya dizel alırken otomatik olarak fiş kesiyor ve vergi dairesine iletiyor. Böylece fişsiz satış dönemi resmen bitiyor.

GİB, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için bu sistemi hayata geçirdi. Ancak bazı sürücüler, "Montaj için süre uzatılsın" çağrısı yapıyordu. Ne yazık ki GİB bu talepleri dikkate almadı. Kayıt işlemi için bugün son, montaj için ise 30 Nisan kesin tarih.

Montajı yaptırmazsanız, akaryakıt fişleriniz vergi indiriminde kullanılamayacak. Yani fişiniz olsa bile devlet size "Bu fiş geçersiz" diyecek.

Kayıt Yaptırmayana Cezalar Yolda

Bugün gün sonuna kadar TTB siparişini ve ödemesini yapmayanlar, 7 bin TL ile 28 bin TL arasında değişen cezalarla karşılaşabilir. Akaryakıt istasyonları da donanım kurulumunu yaptırmazsa her ihlalde para cezası yiyecek.

Şu ana kadar 2 milyondan fazla araç sisteme kaydoldu ve yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonu teknik hazırlıkları tamamladı. Ancak özellikle küçük ilçelerdeki istasyonlar, montaj için teknik destek bekliyor.

Sosyal medyada ise tepkiler sürüyor. Bazı kullanıcılar, "Kayıt sitesi çöküyor, işlem yapamıyoruz" diye serzenişte bulunurken, bazıları ise cezanın vergi kaçıranlara kesilmesini istiyor. Sistemin şeffaflığı artıracağını düşünenlerin sayısı da az değil.

UTTS Kaydı Nasıl Yapılır?

Eğer hâlâ UTTS kaydınızı yaptırmadıysanız buraya tıklayarak işlemlerinizi halledebilirsiniz. Bugünü kaçırırsanız, 28 bin TL'lik ceza riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Montaj için de Nisan'a kadar vaktiniz olduğunu tekrar hatırlatalım.