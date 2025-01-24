İkinci El Araç Piyasasında En Hızlı Satılan Arabalar Açıklandı!

Paylaşılan bir rapor ile birlikte en hızlı satılan ikinci el arabalar belli oldu. 2024 yılının aralık ayı verilerini kapsayan rapora göre yakıt tipi, segment, renk ve bölgeseler farklar ikinci el araç satış sürecinde önemli bir rol oynuyor.

Bu dönemde ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresinin 52 gün olduğu sonucuna varıldı. VavaCars'ın yapay zeka destekli analiz sonuçlarına göre C ve B segment araçların ortalama ilanda kalma süresi 47 gün oldu. Bu süre D segment araçlarda 61 gün, E segment araçlarda ise 74 güne kadar çıkıyor.

En Hızlı Satılan 2. El Araba Modelleri

En hızlı satılan C segment araçlar listesinin ilk sırasında 39 gün ile Fiat Egea yer aldı. İkinci sırada 41 gün ile Toyota Corolla, üçüncü sırada ise 43 gün ile Renault Megane bulunuyor. Bu araçları 45 gün ile Honda Civic ve Ford Focus takip etti. Listede ayrıca 52 günle Skoda Octavia ve Opel Astra da konumlandı.

İlanda en az süre kalan araç tipinin 45 gün ile hibrit araçlar olduğu gözlemlendi. İkinci sırada ise 49 gün ile benzinli araçlar yer aldı. Bunu 52 gün ile dizel araçlar takip etti. Elektrikli araçların ise ortalama 62 gün ilanda kaldığı ortaya çıktı.

İlanda kalma süresinde renkler de büyük öneme sahip. Beyaz renge sahip araçlar ortalama 48 gün ilanda kalıyor. İkinci sırada 50 gün ile gri renkli araçlar, üçüncü sırada ise 63 gün ile siyah araçlar bulunuyor.