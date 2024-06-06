Assassin's Creed Mirage iPad ve iPhone'lara Geldi: Türkiye Fiyatı Şaşırtıyor!

Geçtiğimiz aylarda Assassin's Creed Mirage oyununun iPhone ve iPad'lere geleceği duyurulmuştu. Ubisoft, popüler aksiyon macera oyununun iPhone ve iPad sürümünü piyasaya sürdü. Bununla beraber oyunun fiyat etiketi belli oldu.

Teknoloji devi Apple, iPhone 15 serisini tanıttığı etkinlikte konsol kalitesindeki oyunların iPhone'lara geleceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından iPhone kullanıcıları AAA kalitesindeki oyunları merakla beklemeye başlamıştı.

Bir süredir beklenen popüler Assassin's Creed oyununun iPhone ve iPad sürümü App Store'da yerini aldı. Oyunun ilk 90 dakikası ücretsiz olarak oynanabiliyor ancak daha fazla süre oynamak için ücret ödemek gerekiyor.

Assassin's Creed Mirage Türkiye Fiyatı

Assassin's Creed Mirage oyununun tam sürümü için 619,99 TL fiyat etiketi belirlendi. Oyunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatı ise 49,99 dolar. Peki, söz konusu oyun hangi iPhone ve iPad modellerinde oynanabiliyor?

Assassin's Creed Mirage iPhone (iOS) Sistem Gereksinimleri

Oyunun mobil sürümünün oynanabilmesi için iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gerekiyor.

Assassin's Creed Mirage iPad Sistem Gereksinimleri

M1 veya daha üzeri bir işlemciye sahip iPad Air ve iPad Pro modellerinde Assassin's Creed Mirage oynanabiliyor.

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