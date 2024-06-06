Counter-Strike 2'de Bir Silah Skin'i Rekor Fiyata Satıldı: Ücreti Dudak Uçuklatıyor!

Dünyanın en popüler çevrim içi FPS oyunlarından biri olan Counter-Strike 2'de bir oyuncu silah skin'i için bir milyon dolardan fazla ödeme yaptı. Bir silah kaplamasına bu kadar yüksek ücret ödenmesi şaşkınlık yarattı.

Counter-Strike 2'de Ak-47 Skin'i İçin 1 Milyon Doları Aşkın Ücret Ödendi

Counter-Strike tarihinde bu zamana kadar satılan en pahalı skin artık el değiştirdi. "StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem (Pattern 661)" olarak isimlendirilen silah kaplaması için ödenen ücretin 1 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.

Söz konusu skin'i hangi oyuncunun satın aldığı bilgisi paylaşılmadı. Bu silah kaplamasının varlığı bir süredir biliniyordu fakat kime ait olduğu hiçbir zaman açıklanmadı. Söz konusu skin'in birkaç yıl boyunca oyuncunun envanterinde durduğu söyleniyor.

The most expensive skin in Counterstrike history was publicly sold this morning, a StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661



For over $1 million pic.twitter.com/1FdxoNM2ov — Jake Lucky (@JakeSucky) June 5, 2024

2024 yılının ocak ayında türünün tek örneği olan Blue Gem Ak-47 keşfedilmişti. Birçok oyuncu, bu silah kaplamasının oyundaki kutudan çıkarıldığını tahmin etmişti. 2022 yılında bu skin'in biraz daha yıpranmış bir sürümü 400 bin dolara satılmıştı.

Geçtiğimiz yıl bir oyuncu, Counter-Strike: Global Offensive oynamaya başladıktan yalnızca birkaç hafta sonra 150 bin dolar değerinde nadir bıçak türü Blue Gem Karambit'i kutudan çıkarmayı başarmıştı.

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