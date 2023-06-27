Assassin's Creed Mirage ile seri köklerine dönüyor. Hemen Assassin's Creed Mirage indirin ve bu otantik maceraya dahil olun.

Kemal Tavus - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Assassin's Creed serisi bu sefer köklerine dönüyor. İlk Assassin's Creed’den ilham alan Assassin's Creed Mirage bizleri tekrardan Orta Doğu’ya götürüyor. 9. yüzyıl Bağdat'ını görme şansı elde edeceğimiz bu oyunda yine güzel bir hikaye, oynanış ve atmosfer bizleri bekliyor.

Atmosfer ve görsellik olarak ilk Assassin's Creed oyununu andıran Mirage için beklentiler büyük. Oynanış ve atmosfer olarak ilk oyundan çok şey alan Mirage adeta ilk oyunun remake versiyonu gibi gözüküyor. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda en iyi gizlilik oyunlarından biri olacak gibi.

Assassin's Creed Mirage’da gördüğümüz bir karakter olan Basim’in hikayesine odaklanacağımız bu oyun önceki yapımın da bir nevi devamı gibi. Valhalla’yı oynamadan Assassin's Creed Mirage’ı oynamanızı pek tavsiye etmiyoruz ancak direkt Mirage ile başlayacaksanız da bir sorun yok.

Assassin's Creed Mirage Ne Zaman Çıkacak?

Henüz ön siparişte olan Assassin's Creed Mirage 12 Ekim 2023 yılında oyuncularla buluşacak. Şanslıyız ki çok fazla beklememize gerek yok.

Assassin's Creed Mirage İndir

Bir an önce Assassin's Creed Mirage indirin ve bu benzersiz suikastçilik oyununu deneyimleyin. Yepyeni bir hikaye ve bambaşka bir yolculuk sizi bekliyor.

Assassin's Creed Mirage Sistem Gereksinimleri