Assassin's Creed Mirage
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 50000.00 MB
- Üretici Ubisoft
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Assassin's Creed Mirage ile seri köklerine dönüyor. Hemen Assassin's Creed Mirage indirin ve bu otantik maceraya dahil olun.
Assassin's Creed serisi bu sefer köklerine dönüyor. İlk Assassin's Creed’den ilham alan Assassin's Creed Mirage bizleri tekrardan Orta Doğu’ya götürüyor. 9. yüzyıl Bağdat'ını görme şansı elde edeceğimiz bu oyunda yine güzel bir hikaye, oynanış ve atmosfer bizleri bekliyor.
Atmosfer ve görsellik olarak ilk Assassin's Creed oyununu andıran Mirage için beklentiler büyük. Oynanış ve atmosfer olarak ilk oyundan çok şey alan Mirage adeta ilk oyunun remake versiyonu gibi gözüküyor. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda en iyi gizlilik oyunlarından biri olacak gibi.
Assassin's Creed Mirage’da gördüğümüz bir karakter olan Basim’in hikayesine odaklanacağımız bu oyun önceki yapımın da bir nevi devamı gibi. Valhalla’yı oynamadan Assassin's Creed Mirage’ı oynamanızı pek tavsiye etmiyoruz ancak direkt Mirage ile başlayacaksanız da bir sorun yok.
Assassin's Creed Mirage Ne Zaman Çıkacak?
Henüz ön siparişte olan Assassin's Creed Mirage 12 Ekim 2023 yılında oyuncularla buluşacak. Şanslıyız ki çok fazla beklememize gerek yok.
Assassin's Creed Mirage İndir
Bir an önce Assassin's Creed Mirage indirin ve bu benzersiz suikastçilik oyununu deneyimleyin. Yepyeni bir hikaye ve bambaşka bir yolculuk sizi bekliyor.
Eskiden Yeniye Assassin's Creed Serisi
2007 yılında Ubisoft Assassin’s Creed isimli bir oyun çıkardı ve oyun dünyasına bomba gibi düşen bu oyun pek çok kişi tarafından beğenilse de eksiklikleri göze çarpıyordu ve devam oyunları bekleniyordu.
Assassin's Creed Mirage Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Amd Ryzen 3 1200 / Intel Core I5-4590.
- RAM: 8 GB.
- Ekran Kartı: Amd Radeon R9 380 ya da Nvidia Geforce Gtx 960 ya da daha iyisi
- Pixel Shader: 5.1
- Vertex Shader: 5.1
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- Depolama: 50 GB