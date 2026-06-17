ASUS, ProArt GoPro Edition'ın Gücünü Red Bull ile En Zorlu Koşullarda Test Etti

ASUS ProArt, 2026 Red Bull Global Hava Performansı Kampı'nın resmi ortaklarından biri oldu. Namibya'da düzenlenen etkinlikte sporcular ve içerik üreticileri, ekstrem hava sporları sırasında yakaladıkları görüntüleri ASUS'un içerik üretimine yönelik çözümleriyle düzenleme ve paylaşma fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında gökyüzü dalışı, paramotor, yamaç paraşütü ve akrobasi uçuşu gibi farklı hava sporları gerçekleştirildi. ASUS ise ProArt GoPro Edition dizüstü bilgisayarı ve yapay zeka destekli iş akışlarını katılımcıların kullanımına sundu.

ASUS ve Red Bull'dan İçerik Üreticilerine Destek

ASUS ProArt ve Red Bull iş birliği, sporcuların ve içerik üreticilerinin yakaladıkları anları daha hızlı şekilde düzenleyip paylaşabilmesine odaklanıyor. Etkinlik boyunca katılımcılar yalnızca çekim yapmadı. Aynı zamanda içerik üretimi, kurgu ve hikaye anlatımı üzerine uygulamalı eğitimlere de katıldı. Böylece sporcular ve içerik üreticileri, çekimden son kurguya kadar olan süreçte farklı araçları deneyimleme fırsatı buldu.

ProArt GoPro Edition Özellikleri Neler?

13,3 inç 3K OLED dokunmatik ekran

AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemci

50 TOPS yapay zeka işlem gücü

128 GB'a kadar LPDDR5X RAM

1 TB SSD depolama

360 derece katlanabilir tasarım

1,39 kg ağırlık

MIL-STD 810H dayanıklılık sertifikası

GoPro Cloud entegrasyonu

ASUS StoryCube desteği

ProArt GoPro Edition, özellikle içerik üreticilerine yönelik geliştirilen taşınabilir bir dizüstü bilgisayar olarak dikkat çekiyor. AMD'nin yapay zeka odaklı işlemcisiyle gelen cihaz, 8K video düzenleme ve 360 derece içerik üretimi gibi yoğun iş yüklerine odaklanıyor.

ProArt PX13 modeli, AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemciden güç alıyor. Cihazda 50 TOPS yapay zeka işlem kapasitesi ve 128 GB'a kadar birleşik LPDDR5X bellek desteği bulunuyor. ASUS, bu donanımın 8K video düzenleme, 360 derece video işleme ve yapay zeka destekli içerik üretimi gibi yoğun iş yüklerinde kullanılabildiğini söylüyor.

GoPro Cloud ve StoryCube entegrasyonu ise çekimlerin düzenlenmesini ve yönetilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. 13 inç büyüklüğündeki cihaz, 360 derece katlanabilir yapısıyla dizüstü bilgisayar, tablet ve çadır modu arasında geçiş yapabiliyor. ASUS'a göre bu yapı, sahada çalışan içerik üreticilerine daha esnek bir kullanım sunuyor.

Cihaz ayrıca MIL-STD 810H askeri dayanıklılık standartlarına sahip. Bu sayede yüksek sıcaklık, kum, toz ve titreşim gibi zorlu koşullarda kullanılabilecek şekilde test edilmiş. Sadece 1,39 kilogram ağırlığında ve 15,8 mm kalınlığındaki model, taşınabilirlik tarafında da iddialı.

ASUS'un öne çıkardığı özelliklerden biri de StoryCube yazılımı. Yapay zeka destekli sistem, çekilen görüntüleri otomatik olarak kategorilere ayırabiliyor ve düzenleyebiliyor. GoPro Cloud entegrasyonu sayesinde dosya aktarımı ve içerik yönetimi süreçleri de daha kolay hale geliyor. Şirket, bu sistemin özellikle çok sayıda video dosyasıyla çalışan içerik üreticilerine zaman kazandırmayı amaçladığını belirtiyor.

ProArt GoPro Edition'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

ASUS ProArt GoPro Edition modeli Türkiye'de 174 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Cihazın yanında bir yıllık GoPro Premium+ aboneliği ve bazı GoPro aksesuarlarında indirim fırsatları da sunuluyor. Bu ne yazık ki oldukça yüksek bir fiyat etiketi. Ancak bir kez daha hatırlatmakta fayda var ki şirket bu ürünü standart kullanıcılar için değil, perofesyonel içerik üreticiler için geliştirmiş durumda.