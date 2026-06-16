Oyun Canavarı Tablet İçin Tarih Verildi! Çok Güçlü İşlemcisi Var

Nubia'nın oyun odaklı yeni tableti RedMagic Gaming Tablet 5 Pro için tarih verildi. Peki Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci gibi güçlü özelliklerle gelecek tablet ne zaman kullanıcıların beğenisine sunulacak. İşte merak edilen detaylar!

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Nubia tarafından son paylaşılan postere göre RedMagic Gaming Tablet 5 Pro 30 Haziran'da Çin'de tanıtılacak. Bu etkinlikle birlikte tabletin tüm teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini öğrenebileceğiz. Hatırlanacağı üzere selefi RedMagic Tablet 3 Pro geçen yılın haziran ayında vitrine çıkmıştı. Yani yeni model de selefiyle benzer bir tanıtım takviminde karşımıza çıkacak.

RedMagic Tablet 3 Pro globalde RedMagic Astra ismiyle satılıyor.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Bilindiği üzere ülkemizde RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air olmak üzere birçok RedMagic telefonu satılıyor. Ancak markanın tabletlerini burada çok fazla göremiyoruz. Şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasa da yaklaşan RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Türkiye pazarını pas geçmesi ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha mantıklı olacaktır.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RedMagic Tablet 3 Pro ilk tanıtıldığında 499 dolarlık (23.103 TL) bir fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Yeni model işlemcisi başta olmak üzere birçok detayda daha güçlü olacağından muhtemelen 599 dolardan başlayan bir fiyatla raflardaki yerini alacaktır. Bunu güncel dolar kuru üzerinden hesapladığımızda 27.733 TL'ye karşılık geldiğini söyleyebiliriz.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 9 inç

9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1504 x 2400 piksel

1504 x 2400 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Soğutma Sistemi: Aktif Soğutma Fanı

Aktif Soğutma Fanı RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB

12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 8300 mAh

8300 mAh Şarj Hızı: 80W

Editörün Yorumu

Mobil oyun oynamayı seven bir kullanıcı olarak RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'yu heyecanla bekliyorum. Tablet, bugüne dek sızdırılan bilgilere göre amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacak. Bununla birlikte aktif soğutma fanı gibi oyun deneyimini artıracak özelliklere de ev sahipliği yapacak. Bu bence çok önemli bir detay diyebilirim. Zira çoğu modelde uzun süreli oyunlarda ısınmalar yaşanıyor ve bunun sonucunda performans düşüyor. Görünüşe göre RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'da böyle bir sorun yaşanmayacak.