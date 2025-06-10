Xbox'ı Cebinize Koyabileceksiniz! İşte O Cihaz

ASUS Republic of Gamers (ROG) ve Xbox, birlikte geliştirdikleri yeni taşınabilir oyun konsollarını duyurdu. ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X adlı cihazlar, hem PC hem de Xbox oyunlarını oynatabiliyor. Yeni konsollar 2025 tatil sezonunda Türkiye'de satışa çıkacak.

ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X Özellikleri

ASUS'un yeni el konsolları iki farklı model olarak geliyor. Standart ROG Xbox Ally modeli AMD Ryzen Z2 A işlemci kullanıyor. Üst model ROG Xbox Ally X ise AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemciyle geliyor. Cihazların tasarımı Xbox kontrolcülerinden esinlenerek yapılmış.

Özel dokulu yüzeyler ve geliştirilmiş kavrama alanları uzun süre oynarken rahatlık sağlıyor. Ally X modelinde titreşimli tetikleyiciler de var. Yazılım tarafında Windows 11 üzerinde çalışan özel Xbox arayüzü bulunuyor. Xbox tuşuna basarak hızlıca menülere ulaşılabiliyor. İsteyen kullanıcılar normal Windows masaüstüne de geçebiliyor.

ASUS Tüketici Ürünleri Başkanı Shawn Yen, Microsoft ile yaptıkları işbirliğinin önemli olduğunu söyledi. Xbox CVP'si Roanne Sones ise Xbox deneyimini taşınabilir hale getirmeyi başardıklarını belirtti. AMD'nin yeni işlemcileri hem güçlü grafik performansı hem de uzun pil ömrü sunuyor.

Gelecekteki yapay zeka uygulamaları için NPU birimi de cihazlarda yer alıyor. FSR, RSR ve AFMF gibi görüntü iyileştirme teknolojileri de oyunlarda yüksek performans sağlıyor. Her iki model de 2025'in son çeyreğinde piyasaya çıkacak. Fiyat bilgileri henüz açıklanmadı.