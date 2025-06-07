Xbox Game Pass'te Haziran Bombası: FC 25 ve Sürpriz Oyunlar Yolda!
Xbox, popüler bulut oyun hizmeti Game Pass'i bu ay tam 11 oyunla genişletecek. İşte aralarında FC 25'in de olduğu birbirinden eğlenceli yeni oyunların listesi.
Microsoft, her ay olduğu gibi bu ay da Game Pass oyun kütüphanesini genişletmeyi sürdürecek. Şirket, popüler abonelik servisinin içerik havuzuna önümüzdeki günlerde hangi oyunların ekleneceğini kullanıcılarla paylaştı.
Microsoft tarafından açıklanan güncel takvime göre, 17 Haziran 2025 tarihine kadar Xbox Game Pass kütüphanesine toplam 11 yeni oyun dahil olacak. Listede öne çıkan yapımlardan biri şüphesiz ki spor tutkunlarının heyecanla beklediği EA Sports FC 25.
Haziran Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar ve çıkış tarihleri şöyle:
|Oyun
|Eklenme Tarihi
|Crypt Custodian
|3 Haziran
|Symphonia
|3 Haziran
|Baldur's Gate & Baldur's Gate II: Enhanced Editions
|5 Haziran
|Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition
|10 Haziran
|Barbie Project Friendship
|11 Haziran
|EA Sports FC 25
|12 Haziran
|Alters
|13 Haziran
|FBC: Firebreak
|17 Haziran
|Crash Bandicoot 4: It’s About Time
|17 Haziran
|Lost in Random: The Eternal Die
|17 Haziran
|Kingdom: Two Crowns (PC)
|11 Haziran
Haziran Ayında Xbox Game Pass’ten Ayrılacak Oyunlar
Yeni oyunlar gelirken bazıları ise yerini yenilere bırakıyor. 15 Haziran 2025 itibarıyla Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar ise şu şekilde:
- Dordogne
- Hypnospace Outlaw
- Isonzo
- Keplerth
- My Time At Sandrock
- Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends
- Depersonalization
Bu yapımları oynamak istiyorsanız, kaldırılmadan önce elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz.
Öte yandan abonelere özel bazı dijital hediyeler de bu ay Xbox Game Pass Ultimate Perks avantajları kapsamında kullanıcılara sunulacak. Haziran 2025 boyunca erişebileceğiniz fırsatlardan bazıları şöyle:
- Stumble Guys: Neon Bundle
- Minecraft: 1 Aylık Marketplace Pass (Yalnızca ABD’de geçerli)
- Idle Champions of the Forgotten Realms: 5 Ücretsiz Şampiyon (Yalnızca ABD’de geçerli)
- Apex Legends: Gold Tribal Mask Weapon Charm
- Rainbow Six Siege X: Mute Pack (10 Haziran’dan itibaren)
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Game Pass Mayıs ayının sonuna kadar coşkulu bir katalog sunacağını duyurdu. Bugün itibariyle yeni oyunlar kataloğa eklenecek ve oyuncularla buluşturulacak.
Peki siz haziran ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...