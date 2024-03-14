ASUS Zenfone 11 Ultra Tanıtıldı: Snapdragon 8 Gen 3 ve Dahası!

Yapılan tanıtım ile beraber ASUS Zenfone 11 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Güçlü donanım bileşenleri ile beraber gelen telefon şık tasarımı, etkileyici ekran özellikleri ve kamerasıyla dikkat çekiyor. Peki, yeni telefon neler sunuyor?

En iyi akıllı telefonlar arasında yerini alan Zenfone 11 Ultra modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 32 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Cihazın arka kamerası 8K, 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilme yeteneğine sahip. Telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

ASUS Zenfone 11 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : LTPO AMOLED

: LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 388 PPI

: Yaklaşık 388 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz, oyun modunda 144Hz

: 120Hz, oyun modunda 144Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 32 MP + 13 MP

: 50 MP + 32 MP + 13 MP Arka Kamera Video Kaydı : 8K 24 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS, 720p 480 FPS

: 8K 24 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS, 720p 480 FPS Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.4

: 5.4 Batarya Kapasitesi : 5.500 mAh

: 5.500 mAh Kablolu Şarj : 65W

: 65W Ağırlık : 224 gram

: 224 gram Kalınlık: 8,9 mm

ASUS Zenfone 11 Ultra Fiyatı

ASUS Zenfone 11 Ultr amodelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 999 euro fiyat etiketi belirlendi.

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