ASUS Zenfone 11 Ultra Tanıtıldı: Snapdragon 8 Gen 3 ve Dahası!
ASUS Zenfone 11 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte güçlü donanımı ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan yeni akıllı telefon modeli!
Yapılan tanıtım ile beraber ASUS Zenfone 11 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Güçlü donanım bileşenleri ile beraber gelen telefon şık tasarımı, etkileyici ekran özellikleri ve kamerasıyla dikkat çekiyor. Peki, yeni telefon neler sunuyor?
En iyi akıllı telefonlar arasında yerini alan Zenfone 11 Ultra modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 32 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.
Cihazın arka kamerası 8K, 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilme yeteneğine sahip. Telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.
ASUS Zenfone 11 Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 388 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz, oyun modunda 144Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 32 MP + 13 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 8K 24 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS, 720p 480 FPS
- Ön Kamera: 32 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.4
- Batarya Kapasitesi: 5.500 mAh
- Kablolu Şarj: 65W
- Ağırlık: 224 gram
- Kalınlık: 8,9 mm
ASUS Zenfone 11 Ultra Fiyatı
ASUS Zenfone 11 Ultr amodelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 999 euro fiyat etiketi belirlendi.
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