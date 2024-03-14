POCO C65 Türkiye'de Satışa Sunuldu: Bütçe Dostu Telefon!

Geçtiğimiz yıl tanıtılan POCO C65 Türkiye'de satışa sunuldu. Çok şık bir görünüme sahip akıllı telefon uygun fiyat etiketi ve donanım bileşenleriyle dikkat çekiyor. Peki, POCO'nun yeni telefonu neler sunuyor?

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO C65, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve yaklaşık 260 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 192 gram ağırlığındaki cihaz 168 x 78 x 8,1 mm boyutlarında.

Gücünü Mediatek Helio G85 işlemcisinden alan telefonda 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği mevcut ancak Türkiye'de yalnızca 8 GB RAM seçeneği bulunuyor. Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB sürümleri sunuluyor fakat Türkiye'de sadece 256 GB versiyonu mevcut.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve yardımcı lens bulunuyor. Arka kamerada HDR modu, gece modu, portre modu dahil olmak üzere çeşitli modlar yer alıyor.

POCO C65 Türkiye'de Ne Kadar Fiyata Satılıyor?

Fiyat performans telefonlar arasında yerini alan POCO C65 modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 8 bin 499 TL fiyat etiketi belirlendi. Xiaomi mağazasında başlatılan bir kampanya kapsamında telefonun fiyatı 7.999 TL'ye düştü.

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